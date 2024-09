La Kings League se reinventa con nuevas ligas, sorpresas y fichajes de la altura de Lamine Yamal

La Kings League, la innovadora competición de fútbol 7 nacida en noviembre de 2022, está lista para dar un nuevo salto. Liderada por Gerard Piqué y Oriol Querol a través de la empresa Kosmos, esta liga se ha consolidado como un fenómeno en el ámbito deportivo y digital, integrando a los principales streamers como presidentes de clubes y ofreciendo un espectáculo que combina deporte y entretenimiento.

Tras el impacto inicial que llevó a llenar el Camp Nou en su primera Final Four, la Kings League no ha dejado de evolucionar. Sin embargo, la gran novedad del primer split no se replicó con igual éxito en las temporadas posteriores. Ahora, con el objetivo de recuperar ese furor, la organización ha anunciado una serie de cambios y ampliaciones para la temporada 2024/25, con la esperanza de volver a sorprender a su audiencia.

Uno de los cambios más destacados es la expansión internacional de la liga. Además de las competiciones en España y América, la Kings League introducirá nuevas ligas en países como Italia, Brasil y Estados Unidos, sumando un total de 10 ligas en diferentes naciones. Estos movimientos buscan aumentar la competencia y consolidar una auténtica Kings World Cup, donde se enfrentarán los mejores equipos de cada región. También se creará la Kings World Cup Nations, un mundial en el que participarán 16 selecciones donde los mejores jugadores de cada país se enfrentarán para convertirse en campeones del mundo.

Otra de las grandes apuestas es la ampliación de la Queens League, que ahora también tendrá presencia en América, con presidentas que han cruzado el Atlántico para liderar equipos en México. Además, las campeonas de los splits femeninos en España y América se enfrentarán en una final en mayo de 2025, en un evento que promete ser histórico.

El inicio del cuarto split de la Kings League está programado para el 15 de septiembre, y en esta ocasión se introducirán innovaciones tecnológicas que buscan acercar aún más a los espectadores al juego. Entre estas novedades se encuentran la inclusión de drones con libertad de movimientos, cámaras subjetivas en los jugadores y cámaras súper slow, todo con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva.

Finalmente, Lamine Yamal ha sido presentado como la nueva estrella de la competición, lo que promete atraer a un nuevo público y mantener la relevancia de esta liga que no deja de reinventarse. Aún no se ha confirmado cuál será el rol de la joven estrella, aunque podemos intuir que, tal vez, tenga su propio equipo en la Kings & Queens League de España.