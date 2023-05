Kun Agüero dejará los directos de Twitch para crear contenido en YouTube

Después de un tiempo en el que Kun Agüero decidió dar el paso de empezar a crear contenido en Twitch para acercarse más a su comunidad, el exfutbolista ha sorprendido con la noticia de que esta época no va a alargarse por mucho tiempo. Según ha revelado, va a "dejar de hacer Twitch" porque le ha contactado una marca para que cree contenido para su canal de YouTube, por lo que no podrá dedicar tanto tiempo a los directos. Por ahora no ha revelado de qué marca se trata, pero a raíz de esto asegura que dentro de poco empezará a "hacer cosas en YouTube".

Por suerte, lo que parecía haber empezado como una mala noticia ha terminado convirtiéndose en algo que ha entusiasmado a sus seguidores. Porque, pese a que de primeras parecía un adiós a la plataforma, ha querido aclarar que esto no significa que vaya a dejar abandonado su canal de Twitch, sino que simplemente empezará a dedicar más tiempo al contenido que creará para esta misteriosa marca. Por tanto, gracias a esto su comunidad pasará a disfrutar de unos vídeos mucho más variados en los que verán al argentino en ámbitos más diversos.

Pese a que todavía no ha revelado de qué marca se tata, sí que ha dado un pequeño avance sobre el tipo de contenido que tiene pensado crear para YouTube. Por lo que ha señalado, contempla la idea de hacer vlogs y vídeos con amigos y futbolistas, pero también ha abierto una puerta a sus espectadores para que le digan qué tipo de contenido les gustaría ver a ellos.

Finalmente, Kun Agüero también ha aprovechado este momento para recordar que él no tiene ningún contrato firmado con Twitch, por lo que puede permitirse crear contenido en varias plataformas. Por tanto, aunque vaya a dedicar mucho más tiempo a YouTube, parece que no abandonará su canal. Según ha señalado, simplemente reducirá los días en los que hará stream, de forma que pasará a hacer alrededor de dos o tres a la semana. Sin duda su comunidad ha terminado aplaudiendo este cambio, y no ha dudado en compartir con él los distintos vídeos que les gustaría que hiciera el exfutbolista.