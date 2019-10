Después de pasar el verano sin sacar ningún tema nuevo y sin más noticias que sus polémicas por la cancelación de algunos de sus conciertos, C Tangana vuelve a la carga y esta vez lo hace con la compañía de Paloma Mami, una promesa del género urbano. La nueva y esperada canción se titula 'No te debí besar' y promete ser uno más de los bombazos de C Tangana, como 'Booty' con Becky G, 'Llorando en la Limo' o 'Antes de Morirme' con su ex Rosalía.

No lleva ni un día subida y acumula ya unas 920.000 visitas en el videoclip oficial. Además se encuentra en el top 3 de las tendencias en Youtube.

En el videoclip de 'No te debí besar' C Tangana no acaba muy bien parado ya que en la primera escena ya aparece, a modo de flashback, tirado en el suelo. Sufre las consecuencias de besar a Paloma, a la que obviamente 'no debió besar' pero como la cantante le recuerda a puchito 'ya no hay vuelta atrás'. Entre sonidos de dembow y con el característico toque de estilo de C Tangana y Alizzz. El vídeo que acompaña a la canción, también al más puro estilo C Tangana sigue su línea de numerosos cambios de plano, movimientos de cámaras, oscuridad, gafas y conduciendo coches.

Hace dos días ambos artistas subían la portada de la nueva canción que revolucionaba a los fans, expectantes ante la fecha en la que se publicaría la canción. Un día después, C Tangana compartía una foto de ambos cantantes juntos donde ponía 'Mañana'.

La vuelta de C Tangana

C Tangana publicó sus últimos dos temas hace cuatro meses, 'Ontas?' y 'Para repartir', en ambas no obtuvo el éxito que se podía preveer con este artista que, acostumbrado a una media de 20 millones de visitas, en estos temas no llega en uno ni a los 5 y en otro ni a los 10. En el tema de 'Ontas?' intentó aprovechar una expresión que se hizo viral entre los famosos que, como se puede intuir, este término significa ‘¿Dónde estás?’. Esta viral expresión iba acompañada de otra frase 'Te pago el Uber' cosa que, además de cabrear seguramente a los taxistas, también utilizó el rapero en su canción.

Este dicho que se hizo muy popular en las redes, sobre todo se envió a famosos y hace referencia a la pregunta de ¿dónde estás? Pero relacionado a cuando quieres irte a casa y le preguntas a tu ligue que dónde se encuentra con el fin de que vaya a tu casa, o irte tú a la suya y pasar la noche juntos. De ahí el 'Te pago el Uber' que le sigue. A los dos días de sacar el tema, la cantante Rosalía publicaba un tweet diciendo: "Que Ontoy? No tienes fe ni na si esperas que te lo diga".

Que Puchito o como se autodenomina ahora en su perfil de Instagram ahora 'El madrileño', sabe aprovechar al máximo y sacar partido de todo lo que le rodea no es novedad. Con su peculiar toque de malote aprovechó el auge de la ahora famosísima Becky G realizando juntos el tema que más reproducciones tiene en el canal de Youtube C Tangana, el tema 'Booty' cuenta así con 210 millones de visitas. Ahora, la colaboración con Paloma Mami, uno de los nombres más prometedores del género urbano prevé ser todo un hit.

¿Quién es Paloma Mami?

Puede ser que el nombre de Paloma Mami no te suene tan conocido pero seguro que has escuchado alguna de sus canciones, concretamente una que dice… 'No te enamores de mí, no, no, no, tu corazón puedo partir...'. Esta chica, que está siendo toda una revelación cuenta con casi un millón y medio de suscriptores en Youtube. Aunque las comparaciones son odiosas, con tan solo cuatro singles publicados antes de 'No debí besarte', la artista cuenta con unos cuantos seguidores más que C Tangana, que no llega al millón. Otra de sus canciones, cuenta con casi 60 millones de visitas es la canción 'Fingías'.

Esta cantante chileno-estadounidense de 19 años se ha convertido en toda una promesa de la música urbana tras firmar un contrato con Sony Music US Latin.

Empezó a ser conocida al participar en un programa de talentos, del que se retiró a las dos semanas dando las gracias por el apoyo pero declarando que lo mejor para ella era seguir haciendo su música fuera, haciendo lo que ama "sin restricciones".

Además, hasta uno de los referentes del reggaeton actual, el artista colombiano Maluma compartió una historia en su cuenta de Instagram donde aparecía escuchando 'Not Steady', uno de los primeros temas de la cantante.

