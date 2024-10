Lia Sikora desvela sus ganancias en Fanfix: ''En un día he generado para comprarme un coche''

Lia Sikora, influencer y creadora de contenido, ha causado revuelo tras revelar la elevada suma que obtuvo en sus primeras horas como usuaria de Fanfix. En su reciente entrevista en el Batmowli, el pódcast del creador Mowlihawk, Sikora desveló el impacto que ha tenido abrir un perfil en esta plataforma de suscripción, a la que decidió unirse recientemente. Durante la charla, Lia explicó cómo, con tan solo un día de actividad en Fanfix, había generado ingresos más que suficientes para comprarse un coche.

''En las primeras 24 horas desde que me abrí Fanfix he ganado lo suficiente como para estar mirando coches. Me puedo comprar mi primer coche gracias a un día de Fanfix. Es una locura en verdad, ¿eh?'', comentó la influencer, visiblemente sorprendida. Pese a los rumores sobre un supuesto contenido exclusivo, Sikora detalló que las imágenes que sube en esta plataforma de pago son en realidad las mismas que ya publica en su perfil de Instagram, un hecho que ha generado cierta polémica entre sus seguidores, muchos de los cuales esperaban contenido único.

Sikora, no obstante, fue clara al matizar los aspectos fiscales de sus ingresos: ''Eso sí, yo puedo comprarme un coche con lo que he generado, pero tengo que declarar, tengo que dar porcentajes a cada persona, así que me acabo quedando con, quizás, la mitad. Entonces me puedo comprar un coche con dos días de Fanfix''. Con este dato, la influencer ha suscitado un debate en redes sociales sobre el papel de las plataformas de suscripción y la monetización de contenido que, en algunos casos, ya está disponible en redes sociales de acceso libre.

La experiencia de Sikora muestra el atractivo de plataformas como Fanfix, una alternativa a OnlyFans donde, al igual que otras creadoras, ha logrado monetizar rápidamente su contenido. El éxito de perfiles como el de Sikora confirma la rentabilidad del modelo de suscripción, aunque plantea cuestiones sobre el valor real de ese contenido adicional.