Lola Lolita habla del meme 'Pillan fumando' en Club 113: "Me sentó mal cuando lo vi hace dos años, pero me vino genial"

Lola Lolita e Ibelky se han convertido en muy poco tiempo en dos de los influencers más potentes a nivel nacional, y el hecho de que sean pareja no ha hecho más que aumentar el interés que las redes sienten por ellos. Desde el podcast Club 113 han querido invitarlos a tener una charla sobre cómo ha sido su trayectoria en redes hasta ahora, y han hecho un repaso a algunos de los momentos más importantes que han vivido hasta ahora, y a otros de los que vivirán muy pronto, como la celebración de FaMMa League.

Ibelky se ha mostrado con mucha confianza en lo que se refiere a su pelea en este próximo evento, aunque ha reconocido que el show que se va a organizar en torno a ella es lo que más nervioso le pone. Lola Lolita, por su parte, ha expresado que se siente tranquila, a pesar de la dureza de la pelea que le espera a su pareja, ya que confía en sus capacidades tras tanto tiempo de entrenamiento.

Uno de los temas de conversación que más ha llamado la atención de los seguidores de estos dos influencers ha sido el del meme de "Pillan a Lola Lolita fumando en un bar". A pesar de que este es un asunto que ya queda muy atrás, esta es la primera vez en que la tiktoker ha contado cómo vivió todo el proceso de convertirse en meme: "Al principio me sentó mal porque lo vi hace dos años, yo era más pequeña. Él subía vídeos inventándose noticias falsas, y cuando lo vi en su momento dije "¿Qué necesidad hay de que haga este vídeo?". Era más niña y todo me lo tomaba mucho más a pecho. Cuando se hizo viral, me vino genial, no tengo nada en contra". Ibelky insistió, además, en que su pareja es una persona muy antitabaco, y que es por eso por lo que en su momento le sentó especialmente mal.

En general, las oportunidades que han tenido estos dos influencers de hablar de una forma más extendida y natural frente a la cámara les han hecho un grato favor. Son muchos los que ahora conectan mejor con ellos y con su forma de ser, y es algo que se ha visto enormemente reflejado en redes. ¡Esperemos que todo les siga yendo así de bien!