Lolito contra Ibai: 5 peleas de streamers que demuestran que es mejor tocar las cosas por privado

Ibai dio carpetazo final a la polémica que ha vendido más palomitas metafóricas en los últimos días. El jaleo, por resumirlo mucho, consistió en Lolito quejándose por no haber cobrado un céntimo por la Velada, Ibai respondiendo que las cosas de palacio van despacio, Lolito entendiendo que esa aclaración como una "pullita", para que el jefe acabara zanjando el asunto por la bola que se estaba formando.

No es ni la primera vez ni la segunda que Lolito se mete en un polemicón gordo, más por decir lo que piensa que por tener mala idea, como acabó resumiendo un muy poco funado Ibai. Hasta la llegada de las quejas de Lolito, pocos enfrentamientos serios se le conocen, algo que en realidad es una rareza dentro de este sector.

Aprovechando el amistoso beef de estos dos "colegas pero no amigos", hemos recopilado otras peleas sonadas que dieron vidilla a Twitter durante días, y cuyas tortas, en algunos casos, todavía siguen sonando. En todas las ocasiones, hubiera sido mejor solucionarlo por privado, aunque entonces no tendríamos salseos ni, probablemente, Velada del Año. ¿Sigo?

ElMillor contra Reven

Casi todo el mundo parece olvidar que la primera Velada fue cumplir el sueño de Ibai por "ver cómo alguien le parte la cara a ElMillor". Además de por sus múltiples polémicas, el de Bilbao exigía solucionar "a ostias" las diferencias que tuvo con Reven durante el Ibainéfico de 2020, donde se dijeron cosas muy poco bonitas. "Cosas del directo", arguyó el catalán para demostrar luego que siguen siendo colegas.

Willyrex contra Grefg

Festival inédito de zascas por parte del madrileño al murciano. Que "si me cruzo contigo por la calle no te digo nada", que si "te fuiste por dinero", que si "llevas años tirando mierda" y más y más y el ya mítico "¿sigo?". Como dice Lolito: "Esto parece Disney y no lo es".

Rubius contra Grefg

Hemos sacado de esta lista de beefs a Dalas porque el canario las ha tenido con todos los streamers del planeta, pero no muy atrás en lista de enfrentamientos está TheGrefg. Muy sonado fue el cabreo de Rubius con su colega, por el estilo ácido que mostró el de Alhama de Murcia a la hora de pegarle un tiro en la cara. Aquí el momento, que luego trajo cola en redes:

Alexby contra el mundo

El madrileño tiene unas cuantas épicas (contra Dalas, por ejemplo) y acaba de perder los nervios en defensa de su amada Aroyitt, pero ninguna fue tan grande como mandó a tomar viento a su audiencia al final del primer Egoland. Aquí tienes el momento: