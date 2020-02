LOONA ha conseguido labrarse un nombre en la música coreana a base de asombrar a los fans. Sin una gran compañía detrás para que promocione por todo lo alto sus canciones, las chicas han decidido impactar con producciones de alto nivel, y el último en llegar ha dejado muy buen sabor de boca.

A las seis de la tarde en Corea (once de la mañana en nuestro país) estrenaron 'So What', el tema principal de '#', el nuevo álbum que incluye seis canciones. Cada tema ha tirado por un estilo musical diferente, desde un pop tradicional hasta el dance, y 'So What' se ha decantado por ritmos mucho más pegadizos y comerciales.

Olivia Hye es la que da el pistoletazo de salida en el videoclip, grabado en varios rincones emblemáticos de la capital coreana. Llena de simbolismo, la pieza tira por las tendencias de dance urbano y un tono muy electrónico en las bases. Los compositores son David Anthony y Anna Timgrem, pero que no te engañen sus nombres occidentales: son expertos en música coreana y los responsables de éxitos de Hyuna, Oh My Girl o TWICE.

'So What' habla de cómo romper las barreras que te impiden mostrar tu auténtica personalidad, reta a sus oyentes a que se pongan desafíos, y muestra gráficamente que la pasión puede hacer que ardas, pero que merecerá la pena hacerlo. Ese es el mensaje que quieren transmitir, para no dejar indiferente a nadie.

El lanzamiento del videoclip ha sido un terremoto en redes, superando las 100.000 visualizaciones en diez minutos y convirtiéndose en tendencia mundial dentro de Twitter. Es previsible que el grupo tenga un importante empujón de seguidores después de este trabajado comeback, y muchos aficionados al K-pop ya ven en ellas un valor en alza. Nosotros, por si acaso, las seguiremos bien de cerca.