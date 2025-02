Luisito Comunica reaparece tras ser operado de urgencia: "Me duele caminar, me duele dormir, me duele existir"

Luisito Comunica ha vuelto a YouTube con un vídeo en el que explica el problema de salud que lo llevó a ser operado de urgencia. Todo comenzó cuando sintió un fuerte dolor al intentar subir unas escaleras, hasta el punto de que tuvo que gatear para poder avanzar.

"El doctor me dijo: Luis, mañana temprano ven a mi oficina que esta cosa no es un juego. Tienes ahí algo muy grave", relató el creador de contenido. Tras realizarse varios estudios, los médicos descubrieron que tenía múltiples hernias discales en la columna, una afección que, según explicaron, llevaba años desarrollándose sin presentar síntomas previos.

Las hernias discales ocurren cuando una parte del disco intervertebral se desplaza o se rompe, lo que puede presionar los nervios cercanos y causar dolor, debilidad o entumecimiento. En su caso, la única solución viable fue una cirugía con láser para extraer las protuberancias que le estaban afectando.

"Me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien", explicó. Aunque la operación fue un éxito, la recuperación no está siendo fácil: "Hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien. Camino como tiranosaurio Rex. Me duele caminar, me duele dormir, me duele existir".

A pesar de los dolores, Luisito Comunica se muestra optimista y espera poder recuperar completamente su movilidad en cuanto la herida cicatrice por dentro. Mientras tanto, sus seguidores han llenado sus redes sociales con mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación.