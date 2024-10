Luisito Comunica revela por qué no participó en el vídeo de MrBeast: "No voy a ir para que me ninguneen"

Luisito Comunica, uno de los youtubers más populares de habla hispana, ha hablado por primera vez sobre su ausencia en el vídeo de MrBeastque reunió a 100 de los creadores de contenido más grandes del mundo. En una conversación en el podcast La Cotorrisa, el mexicano explicó las razones detrás de su decisión, dejando claro que su ausencia fue intencionada.

El vídeo de MrBeast, que contó con la participación de personalidades como Ibai Llanos, Rubius y Nil Ojeda, se convirtió en uno de los más comentados del año, en parte por la impresionante reunión de youtubers internacionales. Sin embargo, la falta de presencia de figuras como Luisito Comunica llamó la atención de sus seguidores, que se preguntaron si no había sido invitado o si decidió no asistir.

Luisito aclaró que sí fue invitado, pero decidió no participar porque considera que estas grabaciones son, en sus propias palabras, una copia de lo que eran los antiguos YouTube Rewind. Criticó que se trate de eventos en los que los creadores regalan días de trabajo para aparecer apenas unos segundos en pantalla. "Es ir a una grabación donde estás rogando por minutos frente a la cámara y no ganas nada de eso", explicó.

Además, Luisito aprovechó para señalar lo poco visibles que fueron los youtubers hispanos en el vídeo de MrBeast, destacando que figuras como Rubius apenas aparecieron unos segundos. "Nuestros panas hispanos que fueron, salieron 3 segundos. Rubius salía 7 segundos", comentó, indignado por el trato desigual hacia los creadores de habla hispana. Incluso mencionó que al youtuber hispano-noruego le colocaron el nombre de su canal secundario en la chaqueta, en lugar del principal, algo que sorprendió a Luisito.

El creador mexicano fue tajante al finalizar su reflexión: "No voy a ir a otro país para que me ninguneen", dejando claro que prefiere priorizar proyectos en los que su participación sea valorada y no limitada a breves apariciones.