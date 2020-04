Una semana después de haberse convertido en uno de los vídeos más comentados y compartidos, con más de 30 millones de reproducciones, el perreo de Ester Expósito vuelve a dar de qué hablar. Sin embargo, esta vez no tiene nada que ver con que la actriz de ‘Veneno’ se haya colocado como la española con más seguidores en Instagram.

La influencer y modelo Marina Llorca ha querido coger este sensual vídeo de Expósito y darle un nuevo significado para convertirlo en una herramienta que levante el ánimo en esos días difíciles (que ahora durante la cuarentena se pueden intensificar).

Lejos de hacer comparaciones entre mujeres, lo que Llorca pretende es demostrar que la belleza y la sensualidad va más allá de los cuerpos. Además, trata de resaltar que sentirse guapa es un arma muy poderosa: “lo he hecho para quitarnos vergüenzas y estigmas. Ahora más que nunca hay que venirse arriba y sentirse poderosa. Con tu cuerpazo, SEA COMO SEA. (Cuando esté de bajoncillo me lo voy a poner en bucle)".

En el vídeo podemos ver a Llorca con un look muy parecido al de Ester Expósito y donde clava la coreografía de la canción ‘El Efecto’ de Rauw Alejandro. No es la primera vez que Marina Llorca, defensora del ‘body positive’, realiza una imitación de otra influencer pero sí que es la primera ocasión en la que realiza un vídeo en ‘movimiento’.

La modelo cuenta con una sección en Instagram ‘#MarinaImitandoXL’ en la que recrea una fotografía de otras prescriptoras, como Emily Ratajkowski, Aitana o Kendall Jenner, para demostrar que también puedes sentirte guapa teniendo un cuerpo que se sale de los cánones de belleza estándar: “Como siempre digo esto NO es una comparativa entre mujeres, no hay un mejor o peor, no se trata de eso. Ella es maravillosa, y yo también, coñ*”, reafirma en su publicación de Instagram sobre el vídeo de Ester Expósito.