Marina Rivers compra su propia casa y genera un debate sobre el trabajo de los tiktokers

Marina Rivers es una creadora de contenido que despierta reacciones muy polarizadas en quienes la conocen; sobre todo, desde que empezasen a circular los memes tras sus declaraciones sobre los aspectos negativos del trabajo de influencer. Las burlas no parecen haber hecho demasiada mella en Marina, que ha sabido reírse de sí misma (y de sus haters) en repetidas ocasiones. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, esta estrella de TikTok ha confirmado que está en construcción la nueva casa que ha comprado: su primera vivienda en propiedad, pagada gracias a su éxito en las redes sociales.

Esta publicación tiene todos los ingredientes para hacer rabiar a sus detractores, y vaya si lo ha conseguido: en pocas horas, los tuits que se mofaban de ella se han hecho virales, y hay quien incluso se ha atrevido a cuestionar el valor del trabajo de los tiktokers. De esta forma, se ha procedido a otro debate más sobre los privilegios de los creadores de contenido frente al resto de sus coetáneos Gen-Z.

Poniéndonos un poco serios, lo cierto es que ninguna persona merece que desprestigien su trabajo: ya sea por suerte, por esfuerzo o por una combinación de ambas, cada uno ha llegado donde ha llegado por las decisiones que ha tomado. Criticar a los influencers es una actitud habitual entre quienes no acaban de conseguir sus propósitos, y el esfuerzo de gran parte del público en desprestigiar a los creadores de contenido es debido, en parte (quiera reconocerse o no), a la envidia. Es natural sentir rabia cuando alguien de tu edad o incluso más joven que tú consigue metas tan importantes con menos esfuerzo (según tu punto de vista, claro está) del que has puesto tú en trabajar y seguir adelante. Pero, como bien dijo Cady Heron en 'Mean Girls', "Burlarme de Carolyn Kraft no iba a evitar que me ganase en este concurso. Todo lo que puedes hacer en la vida es tratar de resolver el problema que tienes frente a ti". ¡Cada cual consigue sus metas a su ritmo, y compararse con otros no nos ayudará en nada!