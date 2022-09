Marina Yers defiende a Rivers de los ataques que recibió por reivindicar su trabajo

Mofarse de la vida cómoda que tienen los influencers es un tópico de las redes sociales desde hace casi diez años, y no parece que sus usuarios estén cerca de abandonar esa costumbre. Durante las últimas semanas, Marina Rivers ha sido el objetivo de infinidad de insultos por unas declaraciones que dio junto a otros compañeros, y en las que explicaba lo duro que puede resultar el trabajo de una estrella de las redes como ella. Desde que se hiciese viral un tuit de burla hacia ella, los ataques no han parado, y la propia influencer se ha visto en la necesidad de dar un toque a sus haters.

Ahora, el asunto ha vuelto a estar en boca de todos después de que la tocaya de la influencer atacada, Marina Yers, decidiese publicar un vídeo en TikTok defendiendo a su compañera. En ese vídeo, la tiktoker propone una reflexión interesante sobre la vida académica y laboral de Marina Rivers, y explica por qué piensa que los ataques contra ella son desmedidos, teniendo en cuenta lo mucho que se esfuerza en completar todas sus responsabilidades.

Puede que la gestión de la situación no haya sido la mejor por parte de Marina Rivers, pero es comprensible que ella misma se sienta infravalorada cuando la califican como "nini", ya que quienes la llaman así no saben lo que hace en la parte de su vida que no queda reflejada en sus publicaciones. Al fin y al cabo, no se trata más que de un ejercicio de empatía con los creadores de contenido; ¡si Marina Yers ha cambiado de opinión y le ha pedido disculpas públicamente a Rivers por pensar mal de ella, nada impide a los demás que reflexionen antes de atacar!