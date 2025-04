Masi Rodríguez se abre para hablar de su ruptura con IlloJuan: "Se acabó internet para mí"

Casi un año después de anunciar públicamente el fin de su relación conIlloJuan, Masi Rodríguez ha decidido hablar con claridad sobre lo que supuso atravesar esa ruptura bajo el escrutinio de miles de personas. Lo ha hecho en el podcast Entre el cielo y las nubes, conducido por Laura Escanes, en una conversación íntima y sincera que ha tocado temas como la presión social, la salud mental y la desconexión digital.

Durante seis años, Masi e IlloJuan formaron una de las parejas más queridas del entorno streamer en España. Su ruptura en julio de 2024 fue recibida con sorpresa y generó una ola de reacciones. Pero, como ha confesado la actriz, lo peor vino después: "Empezaron a cuestionarme a mí como persona por tener una ruptura", comentó, visiblemente afectada por los mensajes de odio que recibió en redes.

La presión de mantener una imagen de "mujer perfecta" le pasó factura. "Cuando estaba con él, era la novia ideal. Cuando rompimos, de repente ya no valía", lamenta. Masi no dudó en dirigirse directamente a quienes la atacaban: "Tú también vas a tener una ruptura, mi vida. Lo que pasa es que a ti te lo dirá tu amiga, no miles de desconocidos en internet".

Esa exposición constante la llevó a tomar una decisión contundente: desconectar. "Subimos el vídeo de la ruptura y dije: se acabó internet para mí. El mundo real es este", confesó. Aunque sigue recibiendo muestras de cariño de parte del público, Masi reconoce que la experiencia le hizo replantearse su presencia online. Su testimonio deja al descubierto la cara menos amable de la fama, esa en la que las emociones reales se consumen entre clics, juicios precipitados y expectativas imposibles.