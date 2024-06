Máxima tensión en la Kings World Cup: brutal enfrentamiento entre Noe y Gaules tras polémica arbitral

Ayer, 4 de junio, la Kings World Cup vivió una noche de alta tensión en la jornada inaugural de los octavos de final. El encuentro entre Ultimate Móstoles y G3X terminó en controversia no solo por el resultado, sino también por el enfrentamiento entre Noe, presidenta de Ultimate Móstoles, y Gaules, presidente de G3X.

El partido culminó con la derrota de Ultimate Móstoles, equipo dirigido por DjMariio, en un final polémico marcado por una decisión arbitral cuestionable. El árbitro añadió tiempo adicional tras una falta en la que pidió detener el cronómetro, permitiendo que los brasileños anotaran el gol de la remontada. A pesar de la controversia, el equipo español aceptó la derrota sin quejas hacia sus rivales.

Sin embargo, la situación se desbordó fuera del campo. Gaules se acercó por la espalda a DjMariio, quien estaba siendo escoltado por Gerard Romero, y realizó un gesto burlón de lloro. Este acto, captado claramente en la retransmisión, provocó una reacción inmediata de Noe. La presidenta de Ultimate Móstoles se encaró con el brasileño, reprochándole su actitud antideportiva.

La confrontación escaló rápidamente, requiriendo la intervención de seguridad para separar a ambos presidentes y a algunos jugadores que intentaron mediar en la situación. La tensión entre los equipos reflejó el descontento generalizado por la gestión arbitral del partido.

Pero el altercado con Gaules no fue el único momento de fricción para Noe. La streamer también expresó su insatisfacción con la organización de la Kings League, criticando el trato hacia los equipos y sugiriendo que DjMariio debería considerar retirar a Ultimate Móstoles de la competición. "Si no fuera por los streamers, esta liga no la ve ni Dios", afirmó, subrayando la importancia de las personalidades en la popularidad del torneo.

Sin duda, la Kings World Cup está brillando más por sus polémicas y sus piques que por la calidad que estamos viendo en los partidos. Una pena que actos como los de Gaules empañen lo único verdaderamente importante en la competición: el deporte.