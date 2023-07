El mayor reto de Ibai: el streamer consigue pasarse el 'Only Up' después de más de una semana de esfuerzo y paciencia

Pese a que sus compañeros de streaming le aseguraban (con humor) que no iba a conseguir pasarse el 'Only Up' y se reían de ello, Ibai ha conseguido callar a todos aquellos que no confiaron en él. Después de más de una semana luchando contra este complicado juego, el cual no solo está lleno de bugs, sino que también requiere de mucha paciencia y habilidad, Ibai ha logrado pasarse el Only Up. Esto es algo que el propio streamer ha decidido celebrar como si fuera uno de sus mayores hitos, hasta el punto de que ha optado por hacer un discurso agradeciendo a todos los que le han apoyado durante "esta aventura dramática".

Y, durante estas palabras, ha querido darle las gracias especialmente a uno de sus compañeros de streaming: a Roier. Esto se debe a que el mexicano consiguió pasarse este juego hace ya varias semanas, motivo por el que Ibai optó por utilizar su vídeo como si fuera un tutorial, algo que le ha ayudado a encontrar el camino cada vez que estaba perdido. Por ello, no solo ha querido agradecérselo a través del stream, sino que incluso le ha dedicadoun tuit de agradecimiento.

Sin duda, el Only Up es un juego que se le ha complicado a más de una persona y que requiere, especialmente, de mucha paciencia para no rendirse después de caerse. Además, es importante recordar que Ibai no suele jugar a juegos de habilidad y, por si eso no fuera suficiente, sufre unagran pérdida de visiónen uno de sus ojos, lo cual suma todavía más dificultad a la aventura que le ha supuesto el Only Up.

Por suerte, ya ha conseguido llegar al final de este camino tan duro, por lo que podrá volver a su vida sin tener que pensar en todo lo que le quedaba por subir. Aun así, habrá que ver si, tal y como ha bromeado al pasárselo, decide volver a retarse a símismo con el 'Only Up 2' (en el caso de que lo saquen en el futuro), o si prefiere ahorrarse todos los nervios que supone este popular juego de habilidad.