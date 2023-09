Minecraft Extremo 2 se cobra sus primeras vidas: el servidor llega con cambios que dificultan la supervivencia

Minecraft Extremo 2 ya ha comenzado y, como era de esperar, las muertes no han tardado en llegar para algunos de sus participantes. Pero, por suerte para muchos, la enemiga principal de la primera edición, la araña venenosa, no aparecerá en esta segunda, por lo que los participantes podrán respirar algo más tranquilos. Aun así, como era de esperar, este no es el único peligro que podían encontrarse dentro de Minecraft, algo que muchos ya han podido descubrir durante este primer día.

Esta segunda edición ha llegado con grandes cambios que buscan mejorar la experiencia de todos sus participantes, entre los que se encuentra la incorporación de varias eras, algo con lo que quieren dificultar un poco la supervivencia, ya que deben empezar protegiéndose únicamente con armaduras de madera. Y, por lo que parece, esta idea ya ha cumplido con su objetivo, porque son varios los que han perdido su primera vida luchando contra enemigos o al verse sorprendido por la explosión de un creeper, como es el caso de Mangel, Paracetamor o MissaSinfonia.

Aunque parte de la comunidad pensó que sin la presencia de los pros iba a ser más complicado que murieran los participantes, no hay duda de que han buscado la forma de que no sea tan fácil sobrevivir en este servidor. Porque, si hay algo que hacían muchos en la primera edición de Minecraft Extremo era esconderse en su casa y no alejarse mucho de esa zona. Por ello, en esta ocasión han obligado a los streamers a salir, de forma que les han añadido una misión obligatoria que, si no la cumplen, se les quitará una vida.

Además, aunque no ha pasado más que un día desde que ha comenzado, hay muchos que ya se encuentran entre la espada y la pared, de forma que tan solo les queda una vida antes de ser totalmente eliminados. Este es el caso de streamers como Pato de Aqualand, Ana Marrero o Zok3r, quienes habrá que ver si consiguen sobrevivir durante el tiempo que quedan o si terminarán cayendo durante el segundo día.

Sin duda, el primer día ha dejado muchas muertes a su paso, así que habrá que ver si el servidor consigue durar las dos semanas que estaba previsto o si, por lo contrario, terminan cayendo todosmucho antes de que esto ocurra.