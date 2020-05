La fama te puede llegar de los lugares más insospechados. A ElRubius, AuronPlay o WillyRex les cayó encima después de que subieran gameplayes comentados de videojuegos, pero es algo que ya hacen tantísimos creadores de contenido que lo mejor para ser relevante es buscar temas inexplorados. Y es posible que esa sea la razón del éxito de Miquel Montoro.

Apodado "El Niño Payés", este mallorquín de 14 años ya llevaba una temporada subiendo vídeos de su vida en el campo cuando explotó por un clip viral de apenas unos segundos. Era él mismo cocinando unas albóndigas, o mejor dicho, unas pilotes.

"¡Ostia pilotes! ¡Y son de bones!" fue durante las primeras semanas de 2020 casi un himno en las redes gracias a gente como TheGrefg, y a partir de ese momento la popularidad de Montoro se multiplicó hasta llegar a firmar acuerdos publicitarios con empresas como Ikea.

Tanto ha crecido en Instagram y YouTube que ha decidido empezar a hacer vídeos en castellano, un idioma que le cuesta un poco pero reconoce que hablan más personas. "Ni os imagináis el montón de gente que me ha pedido que hable en español", explica después de colaborar con otros youtubers que le han visitado en su propia casa.

En él responde a multitud de preguntas sobre su vida, como cuántos años lleva dedicándose al campo ("Toda mi vida"), qué quiere ser en el futuro ("Mecánico") o si se mudaría a una gran ciudad ("Nunca me lo he planteado, pero no"). No solo eso: también responde a las polémicas de que gente como Esttik o Paul, también creadores de contenido, se aprovecharon de él para ganar visitas.

"La gente habla sin saber lo que hay detrás de las cámaras", asegura, limpiando el asunto con solo dos frases. "Yo me reí mucho con aquellos vídeos, haciéndolos, y también conecté mucho con ellos". Y para terminar, responde a una cuestión personal: "¿Que si tengo novia? No, estoy soltero, nadie me quiere", suelta entre bromas. Porque en el fondo sabe que es de los youtubers más queridos de su generación.