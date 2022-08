Los momentazos de Illojuan y Masi en su vuelta de vacaciones

"Ya he vuelto, perdón que me he liao" es un título de stream que solo podría poner alguien como Illojuan. El recién llegado de vacaciones se reestrenó en Twitch anoche oficialmente como el streamer con mas suscriptores de España, y solo hace falta ver unos minutos del directo para entender las simpatías que levanta.

Son en gran parte por la naturalidad con la que integró a Masi en las emisiones, quien dio la sorpresa del año cuando decidió estrenarse en Twitch. Había tanto hype que aquel día superó en audiencia a Ibai, un clásico del top 3 que ayer cedió el protagonismo a sus colegas.

Las fotos que han publicado de sus días de descanso no podían ser más corrientes, entre amigos de toda la vida y sin pisar destinos exóticos. Una normalidad que mantienen en los directos y que les ha hecho un hueco como gente accesible, maja y currante.

Masi alterna su faceta de presentadora y streamer con la de actriz y locutora, dos vertientes profesionales que lleva años cultivando y que mantiene "porque le apasiona". Ayer la voz la dejó de lado durante una broma muy celebrada en Twitter, con Illojuan atónito por caer en el obsceno juego de palabras.

Fue con la broma viejísima de Mina Botiesso: "En mi defensa diré que Mina es un nombre italiano y que Botieso también puede sonar a apellido, ¿no?", preguntaba muerta de risa desde sus redes. "Sé que no estoy sola en este barco y que le ha pasado a más gente".

Si hablamos de gente, tenemos que hablar del stream conjunto de récord que ayer protagonizaron: solo Auron pudo batir su espectacular media de 52.000 espectadores, diez veces más que el streamer más seguido del mundo. Son números que Illojuan alcanza con facilidad desde hace unos meses, y que le han convertido en referencia a nivel internacional.

Masi, por su parte, no ha retomado los directos pese a mover multitudes cada vez que abre stream. Sus proyectos paralelos no le dejan mucho tiempo para ello, pero mientras sepamos de ella en el canal de su pareja, probablemente su audiencia se quedará contenta.