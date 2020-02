No es casualidad que el último trabajo de MONSTA X se lance el día de los enamorados. 'All about love' es un disco que sabe del poder que tienen los chicos que forman el grupo sobre sus fans, y su tono romanticón va a volver loco al Monbebe. Bueno, de hecho ya ha sucedido y en redes sociales se ha convertido en un nuevo fenómeno kpopero.

Son 11 temas que hablan de las relaciones sentimentales, y hablan del lenguaje universal del amor pero utilizando el idioma que también manejan casi como nativo: el inglés. Esa es la primera gran diferencia con el resto de grupos líderes dentro de este género, al atreverse a grabar todas las canciones en este idioma y asegurándose así que hay muchos más fans que entienden al 100% lo que dicen. Porque aunque Hyemin nos ha enseñado bien, todavía nos cuesta un poco eso de pillar el coreano...

Solo dos grupos K-pop de alcance internacional habían utilizado el idioma de Shakespeare en discos completos, y ya hace un rato largo de aquello. Primero fue BoA en 2009, con el LP que se llama igual que ellos, y un año después llegó JYJ con 'The Beginning', donde llego a colaborar Kanye West.

MONSTA X anda estos días de promoción por Estados Unidos, y en una de las actuaciones Shownu se cayó junto al atril de su micrófono. Fue una caída sin importancia, y el resto de integrantes reaccionaron como los profesionales que son, ayudando con rapidez. Los fans mostraron su preocupación inmediata por las razones, si bien la discográfica aseguró en un comunicado que no era nada importante: "Hemos chequeado todo y por suerte no hay ninguna preocupación al respecto".

Con 'All about luv', el K-pop y especialmente los chicos de MONSTA X dejan claro que su género musical no entiende de fronteras. Y ya iba siendo hora, después de los disgustos de Wonho y Juheon, que a la banda le volviera a sonreír la fortuna...