Nil Ojeda deja Club 113: esta es su despedida y la reacción de sus fans (y haters)

Los últimos años han sido estelares para el creador de contenido Nil Ojeda: si hace unos años su nombre era apenas conocido en un nicho de Internet, ahora tiene dificultades para hacer eventos presenciales, debido a la locura que se desata entre sus seguidores; en su mayoría, niños pequeños. El podcast Club 113 ha sido uno de los lugares en los que más lo hemos podido ver y escuchar, y la mayoría de los seguidores del formato no son capaces de visualizarlo sin estar él de por medio; pero ahora no les quedará más remedio que acostumbrarse, ya que Nil Ojeda ha anunciado su marcha oficial.

Como no podía ser de otra manera, Club 113 ha dedicado un episodio al completo a su despedida, en el que ha tenido la oportunidad de explicar cuáles son sus circunstancias actuales y dar las gracias a sus compañeros y a todo el equipo por estos casi tres años de trabajo constante. Para conmemorar el logro que han obtenido juntos los tres creadores del podcast, han decidido tatuarse el número 113 en el tobillo derecho, ya que es un proyecto que ha marcado las vidas de los tres para siempre.

Es probable que a partir de ahora Club 113 no vuelva a ser lo mismo, pero eso no significa que no vaya a seguir dando grandes momentos y muchos clips virales. Algunos de los visitantes del podcast han logrado acumular millones de impresiones gracias al interés de sus declaraciones, así que está claro que el equipo del proyecto lo tiene todo para seguir dando fuerte durante mucho tiempo más. Por supuesto, las reacciones de los fans han sido de tristeza, aunque el propio Nil Ojeda se ha mofado de alguno de los comentarios de haters que le ha llegado en las últimas horas.

Parece que a Nil Ojeda le van a llegar proyectos de lo más interesantes en este 2025, ¡así que solo queda desearle la mejor de las suertes en todo lo que haga a partir de ahora!