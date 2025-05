NO SE CORTA

Nissaxter, muy crítica con Frank Cuesta: "A estas alturas ya no me creo nada de él"

La creadora de contenido Nissaxter se ha pronunciado en directo sobre la situación de Frank Cuesta, y no ha dejado lugar a dudas: está decepcionada. Cree que el ex presentador está gestionando mal la polémica y que ya no hay forma de creerle sin pruebas claras.