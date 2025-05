Zape, el hijo mayor de Frank Cuesta, anuncia que abandona Tailandia: "No me siento seguro, necesito salir del país"

Zape Cuesta ha decidido marcharse de Tailandia. El hijo mayor de Frank Cuesta ha comunicado públicamente su salida del país asiático tras lo que define como un periodo de gran agobio y tensión. En su último vídeo, subido a YouTube, Zape explica que su estancia en Tailandia se debía a su deseo de ayudar a su padre en medio de las recientes polémicas.

"Vine a Tailandia porque quería ayudar a mi padre con ese tema. Lo hemos conseguido y ahora mismo no me siento seguro estando en Tailandia, no quiero estar aquí, me quiero pirar ya", confesaba mientras enseñaba su maleta ya preparada. Según ha contado, ha estado esperando a que le renovaran el pasaporte para poder abandonar el país con garantías.

La decisión llega en medio del huracán mediático que envuelve a Frank Cuesta. En las últimas semanas, el ex presentador ha protagonizado varios vídeos en los que se disculpaba públicamente y admitía afirmaciones que más tarde desmintió, asegurando que actuó bajo coacción de su examigo y excolaborador Chi. Según Frank, accedió a grabar el vídeo en un intento de frenar el "acoso" que su familia estaba sufriendo, un intento que no habría dado resultado.

Zape, que durante los últimos años ha residido en España y ha trabajado como futbolista profesional, ya ha dejado Tailandia: "Si estáis viendo este vídeo es porque ya no estoy en Tailandia". Agradeció los mensajes de apoyo recibidos y aseguró que, pese a todo, está preparado para pasar página: "Así es la vida y al final todo pasa. Nos vemos en el próximo país".

El joven aún no ha revelado su nuevo destino, pero parece decidido a dejar atrás el foco mediático que ha rodeado a su familia en las últimas semanas.