Los nominados a los premios ESLAND generan polémica: critican la falta de CrystalMolly como Streamer Revelación

Después de unas semanas de espera, la comunidad finalmente ha podido saber quiénes serán los streamers nominados a los premios ESLAND de este 2024, unos creadores a los que la organización ha escogido siguiendo una serie de criterios concretos. Porque, tal y como han explicado TheGrefg y PolIsPol, para que estos fueran lo más objetivos posibles, se han basado en una serie de reglas estadísticas como el que hayan stremeado un mínimo de horas concretas, y la media de espectadores que estos han tenido a lo largo del año.

Por ello, no ha habido muchas sorpresas en categorías como la de Streamer del Año, donde han nominado a DjMariiO, ElMariana, ElXokas, Ibai, IlloJuan, Riversgg, Roier, Rubius, Spreen y Westcol. Aun así, quien sí que ha sorprendido ha sido Roier, ya que ha conseguido hasta cuatro nominaciones en los premios de este año, ya que además de estar en la categoría más importante de los ESLAND, también está nominado a Streamer Revelación, a Mejor Variety Streamer y a Roleplayer del Año.

Pero, como era de esperar, no todo han sido buenas noticias. Porque, aunque muchos se alegran de que sus favoritos estén en estas categorías, otros también han destacado la falta de streamers femeninas en las nominaciones. Entre estas, la más sonada ha sido la de CrystalMolly, a quien muchos esperaban ver en la categoría de Streamer Revelación. Y, aunque Pol ha explicado que no la han incluido porque su crecimiento ha sido más paulatino que repentino, la comunidad no cree que esto justifique que no hayan incluido a la mexicana en esta categoría, ya que no cabe duda de que este año lo ha petado.

Ha sido tal el revuelo que se ha generado alrededor de esta nominación, que la organización ha decidido volver a revisar estas nominaciones, momento en el que han informado a través de las redes que han detectado "algunas discrepancias entre los criterios y las estadísticas de los nominados" de esta categoría. Y, por este motivo, es posible que terminan cambiando algunos de los nominados, algo que confirmarán a lo largo del día.

Sin duda, es imposible contentar a toda la comunidad a través de unos premios como los ESLAND, pero, por lo que parece, por ahora han conseguido una reacción más positiva de la que muchos se esperaban. Por tanto, ahora solo quedará esperar hasta que abran las votaciones a las 18 horas de este 8 de enero, y esperar hasta que llegue el día de la gala para conocer quiénes serán los ganadores de estos premios.