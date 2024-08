La novia de MrBeast defiende al youtuber de la polémica: "La mitad de cosas que se dicen sobre él no son ciertas"

En medio de una creciente controversia, Thea Booysen, novia del popular youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha salido en defensa de su pareja tras las acusaciones que se han cernido sobre él y su empresa. Para ponernos en contexto, las críticas hacia MrBeast se intensificaron después de que un ex empleado lo acusara de haber contratado a sabiendas a un delincuente sexual registrado, quien apareció en algunos de sus videos anteriores. Esta situación se suma a una polémica previa relacionada con Ava Kris Tyson, ex colaboradora de Donaldson que ha sido acusada de acoso sexual.

A medida que el escándalo crece, los seguidores han comenzado a pedir a Booysen que reconsidere su relación con el famoso youtuber. Sin embargo, la influencer sudafricana, que cuenta con un canal de YouTube dedicado principalmente al juego de cartas Lorcana, ha respondido con firmeza a los comentarios que cuestionan su relación.

El pasado 10 de agosto de 2024, un seguidor le dejó un comentario en afrikáans en uno de sus vídeos de YouTube, instándola a alejarse de MrBeast. "Como sudafricano y admirador de tu inteligencia y buen corazón, por favor, aléjate del Beast lo antes posible", escribió el usuario.

Booysen, lejos de ignorar la situación, decidió responder públicamente: "Aprecio el mensaje. Hay tantas cosas que no se están diciendo, me gustaría poder hablar más sobre la situación. La mitad de las cosas que se dicen no son ciertas; no estaría con él si lo fueran". La influencer también añadió: "Es muy importante para mí ser una buena persona. Espero que las cosas se solucionen pronto, pero por ahora estoy enfocada en mis estudios y tratando de mantenerme al margen de todo".

Esta es la declaración más reciente por parte del círculo cercano de MrBeast en medio del aluvión de críticas que lo rodea. Por su parte, Donaldson aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones, aunque se ha filtrado un correo interno en el que promete una "investigación completa" sobre su empresa. El contraste entre las declaraciones de Booysen y las crípticas publicaciones de Maddy Spidell, exnovia de Donaldson, quien se refirió a él como un "bicho raro", subraya las divisiones de opinión que han surgido alrededor del mayor creador de contenido del planeta.