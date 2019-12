Es inevitable que en esta época del año todo el mundo se ponga jerseys feos, se reúna en casas para celebrar las fiestas y que, quieras o no quieras, de fondo suene algún que otro villancico. Ya te dijimos hace unos días cómo introducir sutilmente eso del K-pop a las reuniones familiares, lo que no sabíamos entonces es que todavía quedaban por llegar algunas sorpresas.

La de hoy es bastante grande, ya que el actor Park Bo Gum ha decidido dar el salto a la música con un regalo para sus fans. Quizá deberíamos darle el crédito a su agencia, Blossom Entertainment, ya que ha sido a través de sus cuentas en redes sociales por las que hemos podido disfrutar de este divertido debut.

"Nuestro actor se ha preparado una canción especial como regalo para sus seguidores", dice el post. "El tema 'Happy Merry Christmas' captura perfectamente la voz cálida y dulce de Park Bo Gum, y está ya disponible en varios sitios musicales, como iTunes, YouTube, Line y más. ¡Dadle mucho amor!"

La felicitación concluye con un mensaje de buenos deseos para este final de año, y explica que el actor también participó en la elaboración de la letra para la canción. La temática, como no podía ser de otra manera, habla de cumplir sueños, reír con gente a la que quieres y desear felicidad para los demás. Y yo me pregunto: ¿por qué no es Navidad todo el año? Aunque solo sea por eso de los buenos deseos...