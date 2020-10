Paula Gonu monta su propio 'reality' mientras tiene coronavirus

Paula Gonu está viviendo una segunda cuarentena. La influencer ha dado positivo en coronavirus y tiene que quedarse confinada en casa hasta que se le pasen los síntomas y se recupere. Mientras tanto ¿qué hacer para pasar el rato y no aburrirse?

Durante la 'primera cuarentena', es decir, ese periodo de tiempo durante el Estado de Alarma en el que todo el país se encontraba confinado, Paula Gonu se sumó a la fiebre de TikTok. En cambio ahora la joven de 27 años ha decidido probar con Twitch.

Gonu está aprovechando esta 'segunda cuarentena' para apostar por su nuevo canal de Twitch, que decidió abrir a principios del mes de septiembre en busca de nuevos estímulos tras su desencanto con YouTube. En él charla con sus seguidores sobre la vida, compra ropa en directo, comenta programas, juega a videojuegos. Hace un poquito de todo, vaya.

Esto le sirve para no estar sola. Según ha reconocido a través de stories, desde que ha empezado a hacer directos parece que ya no viva sola. Con lo que a la catalana le gusta hablar, se sienta delante del ordenador y las horas se le pasan en un suspiro. Tanto es así que acaba de superar su récord de streaming con casi nueve horas en directo: "Vais a flipar con los dígitos que aparecen mostrando las horas que una servidora ha estado en directo. (...)Mi vida en este confinamiento mío particular en casa por COVID positivo es bastante reality si no me seguís en Twitch no sé a que esperáis para hacerlo. Igual mañana estoy 17 horas y media también. Yo ya he avisado", ha comentado a través de las historias de Instagram.

Gonu se siente en un reality al estar tantas horas retransmitiendo su vida en directo. De esta forma hemos podido conocer cómo le ha afectado tener que volver a separarse de su perrita Coco, mostrando su 'bajona'. Aunque también hemos podido descubrir que no se encuentra del todo sola y es que su amiga María Barbena, con quién viajó a Tailandia el pasado fin de año, la está acompañando.