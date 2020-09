Paula Gonu se convierte en streamer: así han sido sus primeros pasos en Twitch

Paula Gonu se ha pasado a Twitch. La influencer ha decidido iniciarse en la plataforma de streaming donde se ha mostrado sin filtro y más natural que nunca.

La joven de 27 años ha dado el paso afirmando que se siente desilusionada con YouTube y que está a la búsqueda de nuevos retos y estímulos. Gonu ha hecho una primera retransmisión en la que ha congregado a 5.000 personas en directo para responder a preguntas que sus seguidores llevaban tiempo queriendo conocer.

Paula anunció ayer por sorpresa su llegada a Twitch a través de Twitter y, más tarde, lo ha compartido con sus seguidores de Instagram. La influencer llevaba creando hype, anunciando que a las 21 horas habría respuestas a algunos de los comentarios que le hacían sus seguidores. Además, hacía alusión a que tenía que ver con su ausencia en YouTube.

Para empezar a coger soltura en esto de los directos, Paula Gonu ha hecho stream también durante esta mañana sin anunciarlo en ningún sitio "para no hacer el ridículo", ha comentado.

La intención inicial era desayunar mientras charlaba con sus seguidores y que estos le ayudaran a descargar 'Fall Guys' a través del chat. Sin embargo, Paula ha tenido algún que otro tropiezo, ya que no ha sabido poner la doble pantalla para que la puedan ver jugar, por lo que se la ha podido ver cabreada y frustrada. En lugar de descargar 'Fall Guys' (juego al que ha prometido jugar esta noche), se ha decantado por la nueva sensación: 'Among Us'. La influencer ha estado probando el juego junto a 10 seguidores y ha reconocido que le "ha encantado".

El directo de Paula se ha alargado más de lo esperado debido a un problema técnico y es que se le ha estropeado el ratón del ordenador. La creadora de contenido ha intentado conectar otro de bluethooth que había comprado (para prevenir que esto pasara) cuando se ha dado cuenta que necesitaba el ratón para activar la conexión. Desde el chat le han aconsejado que utilizara el teclado para desplazarse pero se ha dado cuenta de que tampoco le funcionaba.

Casi 500 personas han estado durante más de una hora y media viendo a Paula Gonu con el ordenador bloqueado: "Este va a ser el directo más largo de la historia. Voy a estar dos semanas sin poder salir".

La desesperación de la influencer era evidente, ya que tenía más cosas que hacer (como irse a casa de su amiga Ana a comer poke o comprar unos vuelos para ella y su familia) y no podía finalizar la retransmisión:" ¿Me mato? ¿Dejo el directo aquí todo el día y me voy a hacer recaos o qué?" "Imaginad 500 personas en un descampado y yo así parada en un escenario. Me quiero ir a comer y no puedo".

Para quitarle hierro al asunto, Gonu ha dicho que considera todos estos tropiezos como "señales del universo" para que se compre un ordenador nuevo y poder jugar esta noche en condiciones a 'Fall Guys'. Además, ha sacado una lectura positiva de todo esto y es que va a aprender mucho de este mundillo.

Como no podía ser de otra manera, en los momentos de espera y mientras realizaba sus tareas, Paula ha tarareado canciones de reguetón. También ha opinado sobre qué le parece el remix de 'Relación', en el que han colaborado Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko: "No es tan heavy como me la esperaba para los grandes artistas que colaboran. Pero sigue siendo un temazo".

Mientras se encontraba intentando solucionar el problema ha recibido la llamada de Laura Escanes que ha reconocido su 'mala suerte': "Lo que no te pase a ti", ha dicho su amiga.

Pero no todo iba a ser malo. Paula Gonu ha recibido su primer host de parte del streamer Nil García, con quien ha coincidido en un barco con Ibai Llanos. Finalmente, la influencer ha decidido cortar por lo sano y darle al botón de apagado para salir del directo.