Paula Gonu ha demostrado que es una máquina de la edición. A la youtuber le ha dado fuerte con las transiciones y coreografías de TikTok y se pasa el día creando nuevo contenido de lo más original para esta plataforma.

Después de haberse marcado un vídeo con outfits inspirados en los colores que componen el nuevo disco de J. Balvin, y sin dejar de lado el reggaetón, Paula Gonu ha subido el nivel de sus vídeos con unas transiciones tan bien hechas que resulta casi imposible notar el corte.

En estos nuevos vídeos de TikTok (que también están disponibles en su cuenta de Instagram), la influencer realiza tantos cambios de ropa, y de forma tan rápida, que resulta muy difícil sacar la cuenta de cuántos cambios de vestuario ha realizado. Por este motivo, y porque sabe a que a las Personas Guapas les gustan los juegos y los retos, ha instado a sus seguidores a que adivinen cuantos looks componen los vídeos.

La influencer no se cansa de preguntarles a sus seguidores si les gustan este tipo de vídeos, ya que ha reconocido que le lleva mucho tiempo prepararlos y editarlos y que si no van a ser recibidos, prefiere invertir el tiempo en otra cosa.

"Me preguntáis mucho si tengo algún equipo que me ayude con esto, un equipo de grabación, etc...", ha comentado Gonu a través de sus historias de Instagram. "Lo que hago es tan casero... me encantaría tanto tener a gente que me ayudara, de verdad, un día tengo que hacer un detrás de cámaras para que veáis el pollo que monto para grabar estos líos yo sola delante de la cámara, detrás... si falla tengo que empezar de cero...", ha respondido a la inquietud de sus seguidores de si graba con ayuda.