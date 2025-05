Perxitaa sorprende con su transformación para La Velada: pierde más de 15 kilos en dos meses

Aunque no protagoniza el combate más mediático de La Velada del Año 5, Perxitaa está acaparando atención por méritos propios. Su transformación física ha sido tan notoria que él mismo ha querido compartir el proceso con sus seguidores. Desde que se confirmó su participación en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, el creador de contenido ha perdido más de 15 kilos, pasando de los 109 kg iniciales a unos sorprendentes 92 kg.

"No estoy en mi peso ideal aún, pero estoy mejor que nunca", confesaba recientemente en uno de sus vídeos. El secreto, asegura, no ha sido otro que el esfuerzo diario, una rutina estricta de entrenamiento y una alimentación más equilibrada. "Quedan dos meses y voy a seguir esforzándome para llegar bien al combate", añadía, dejando claro que no se conforma con lo conseguido hasta ahora.

El enfrentamiento contra Gaspi, otro veterano de la escena de YouTube, promete ser uno de los más emocionantes por la historia que ambos arrastran y el respeto mutuo que se profesan. Aunque ninguno de los dos parte como favorito en términos mediáticos, su combate se perfila como uno de los más genuinos y sorprendentes de la jornada. Ambos miden más de 1,85 y, aunque no tienen la musculatura de algunos de los participantes, su envergadura y peso los convierten en auténticos pesos pesados del evento.

Por su parte, Gaspi ha mantenido un perfil mucho más discreto, pero sí ha dejado entrever que se toma el combate muy en serio. En una charla con Jordi Wild, aseguró que está haciendo cambios importantes en su estilo de vida, incluido dejar el tabaco, para poder dar la talla y respetar tanto al evento como a su rival.

La cuenta atrás para la Velada del Año 5 ya está en marcha, y lo que parecía un combate menor se está convirtiendo en uno de los más esperados. Perxitaa ha demostrado que va en serio, y su impresionante transformación es solo el primer asalto. El 26 de julio, será el ring quien hable.