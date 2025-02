Pokimane desvela el alto precio de su seguridad online: más de cinco cifras al mes

Ser una de las creadoras de contenido más influyentes del mundo tiene su cara menos amable. Pokimane, la mujer más seguida en Twitch, ha revelado que gasta más de cinco cifras mensuales para garantizar su seguridad en internet. En una reciente entrevista en el podcast de Colin y Samir, la streamer habló de las medidas extremas que debe tomar para protegerse de problemas como el doxxing o la creación de deepfakes no consentidos.

"Hay problemas que hace cinco años no existían", explicó. "Ahora tengo que lidiar con personas que utilizan mi imagen o mi voz con inteligencia artificial para fines comerciales sin mi consentimiento". Pokimane admitió que para evitar riesgos, ha contratado a varios equipos de seguridad y a empresas especializadas que rastrean la red en busca de información personal o imágenes filtradas de sus viviendas.

"Literalmente pago a personas cada mes para que busquen si mi dirección está en internet y la eliminen", confesó. Cada vez que cambia de residencia, también tiene que contratar a expertos para asegurarse de que no quede rastro de fotos de sus apartamentos anteriores. Además, suele redecorar por completo sus nuevos espacios para evitar que puedan ser reconocidos en imágenes publicadas en el pasado. La streamer también lamentó no poder llevar una vida más normal: "Me encantaría vivir en una casa o compartir piso con otras personas, pero no puedo. Necesito vivir en un edificio con algún tipo de seguridad o portero".

Aunque ser una estrella de Twitch pueda parecer el sueño de muchos, Pokimane ha dejado claro que la exposición pública tiene un precio demasiado alto, tanto económico como personal.