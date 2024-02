Pokimane asegura que le pasó algo "muy loco" con un trabajador de Twitch en el pasado

La decisión de Pokimane de alejarse un tiempo de Twitch y empezar a stremear en YouTube es algo que sigue sorprendiendo a muchos, especialmente porque la streamer llevaba muchos años siendo la cara de esta plataforma de streaming. Pero, por lo que parece, se ha ido callando muchas cosas a lo largo del tiempo debido al contrato de exclusividad que tenía con Twitch, motivo por el que no es de extrañar que ahora haya decidido abrirse con sus seguidores y compartir qué es lo que opina realmente de la plataforma.

Aunque al principio parecía que en su podcast tan solo iba a confesar los motivos por los que decidió abandonar Twitch, al final terminó mostrándose especialmente crítica con ellos, hasta el punto de asegurar que son incapaces de gestionar los problemas que tienen de forma adecuada. Aun así, esto no es lo único que ha llamado la atención de su audiencia, sino que hay otro que ha dejado todavía más confusos a sus seguidores, y es que asegura que le pasó algo "muy loco" con un trabajador de Twitch.

Cuando ha mencionado esta situación, ha confesado que en su momento no quiso hablar sobre ello porque la plataforma ya estaba recibiendo suficientes opiniones negativas y, como tenía un contrato con ellos, no quería aumentar esta situación. Pero, debido a que ahora ya ha pasado un tiempo y que ya no tiene ningún contrato de por medio, asegura que se está planteando hablar sobre ello.

Esto es algo que ha generado mucha curiosidad no solo entre sus seguidores, sino también en las redes, donde muchos le han pedido que la cuente cuanto antes. Sin duda, la forma en la que ha hablado sobre ello ha conseguido crear muchas expectativas y curiosidad entre sus seguidores, motivo por el que la mayoría esperan que lo revele en el próximo episodio, y no espere mucho tiempo para hablar sobre ello. Aun así, por ahora habrá que esperar para descubrir de qué se trata.