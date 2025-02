Jordi Wild confiesa cuánto le ha costado Dogfight Wild Tournament 3: "He perdido mucho dinero"

Han pasado casi dos semanas desde el Dogfight Wild Tournament 3, celebrado el pasado 31 de enero, pero el evento sigue dando de qué hablar. Jordi Wild, creador del popular torneo de MMA, ha sorprendido a sus seguidores con unas declaraciones inesperadas en su podcast The Wild Project, donde ha desvelado las importantes pérdidas económicas que ha sufrido con la organización de esta edición.

"Me da hasta pena decirlo. El evento me habrá costado unos 800.000 euros, de los cuales he recuperado unos 400.000", confesó el streamer y youtuber. Una rápida operación matemática deja claro el resultado: "He perdido casi 400.000 euros. Es la pérdida más grande que he tenido".

A pesar del rotundo éxito en cuanto a público y repercusión, las cifras no acompañaron. "En la primera edición perdí 100.000 euros, en la segunda fueron 200.000, y ahora ya me voy a casi 400.000", explicó Jordi Wild.

El Dogfight Wild Tournament 3 se presentó como el evento más extremo y sangriento hasta la fecha, ofreciendo un auténtico espectáculo para los amantes de los deportes de contacto. El público pudo disfrutarlo tanto presencialmente en el Olimpic de Badalona como en streaming online. Sin embargo, la ausencia de grandes patrocinadores y los elevados costes de producción han convertido esta edición en un desafío financiero insostenible para Jordi.

Ante esta situación, lo más lógico sería pensar que esta podría ser la última vez que el evento se emita de forma gratuita. De cara a futuras ediciones, no habría que descartar que el Dogfight Wild Tournament se convierta en un evento de Pay Per View (PPV), es decir, que los espectadores tengan que pagar para verlo online. No parece viable que Jordi Wild pueda seguir haciendo todos los años un evento de esta magnitud asumiendo personalmente unos costes tan elevados.