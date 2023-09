La prima de Rosalía es repostera, tiene su misma voz y las galletas que muestra en TikTok te van a flipar

Pertenecer a la misma familia que una superestrella debe de ser muy intimidante, sobre todo en lo que al terreno profesional se refiere. Aunque puede ayudar a llamar la atención de muchas personas, también trae consigo cierta presión para estar a la altura de las circunstancias; pero en el caso de María, una de las primas de Rosalía, tiene poco de lo que preocuparse. El proyecto de repostería que empezó apenas unos meses atrás ha sido muy apoyado por la cantante, y la visibilidad que han adquirido los vídeos de TikTok sobre sus galletas le han ayudado a empezar a tener pedidos que han llegado a todos los rincones de España.

Aunque no se pueda comprobar si María de Let Me Bake It y Rosalía se parecen físicamente, solo con escuchar la forma en la que narran sus vídeos de TikTok queda claro que comparten genes. Viendo los comentarios que la artista deja de vez en cuando en los vídeos de su prima, está claro que es la mayor fan de este proyecto que ha decidido emprender, y es probable que algunos de los pedidos que ha recibido María hasta ahora sean de seguidores de Rosalía que también quieren apoyar esta idea tan interesante.

No hay más que echar un vistazo a los vídeos de TikTok de Let Me Bake It para darse cuenta de que María es toda una experta en hacer galletas con una pinta deliciosa. Recientemente, ha probado a enviarlas por correo, y el buen resultado de estos transportes la ha llevado a incluir la posibilidad de que las cookies se entreguen en cualquier punto de la península. Por ahora, la cuenta no tiene muchos seguidores, pero si continúa tomándose la creación de contenido con esta seriedad, es probable que muy pronto tenga que pensar la forma de aumentar la producción.