Los chicos de BTS se encuentran en plena promoción de su nuevo disco 'Map of the Soul: 7', que supone la continuidad de su anterior disco ‘Map of the Soul: Persona’.

A pesar de que su gira mundial podría estar pendiendo de un hilo debido al coronavirus, el bangtan se encuentra en Estados Unidos presentado el álbum en programas reconocidos como ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’ o realizando el ya famosísimo Carpool Karaoke de James Corden.

En el avance de este último programa hemos podido ver que los 7 chicos van subidos en el coche junto al presentador de origen Inglés cantando ‘ON’, el single del disco.

Después de haber lanzado un reto en TikTok, precisamente de este single, bajo el hashtag #ONChallenge, ahora el ARMY ha decidido compartir recuerdos de su infancia con otro challenge. El nuevo reto se llama #InnerChildChallenge y hace alusión a la canción número 14 del disco, el tema en solitario de V.

Para participar en el challenge sólo hacen falta publicar fotos, trabajos artísticos o cualquier otra cosa que le sirva al ARMY para mostrar el paso del tiempo, al igual que cuenta la canción de Inner Child.

A pesar de que no haya utilizado este hashtag, algo que representa muy bien el espíritu de este challenge es el trabajo de este usuario de Twitter que ha creado diferentes ilustraciones que representan a los chicos de BTS en diferentes situaciones de su vida cuando eran más jóvenes. Por ejemplo, se puede ver a V contemplarse así mismo justo en el momento en el que decide dedicar su vida a la música después de que le regalen un saxofón; Jimin viéndose bailar o Suga quemado por sus trabajos a media jornada.

Estas ilustraciones han llegado hasta V a través de la plataforma ‘Weverse’ y el cantante se ha quedado completamente enamorado de ellas. Tanto que le ha ofrecido un puesto de trabajo a su autor (BABA) dentro de la discográfica Big Hit Entertainment: “¡Qué tierno! Ven a trabajar para nuestra compañía”.