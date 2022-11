Qué no decirle a alguien que está pasando por un duelo (según la novia de Charlie)

A cualquiera se le encoge un poco el alma al escuchar que un chaval de 20 años ha perdido la vida mientras hacía frente a una terrible enfermedad. Charlie, el tiktoker alicantino, lo hizo durante cuatro años y concienciando a 2,3 millones de seguidores en TikTok, donde afrontaba su cáncer tratando de inspirar.

"Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida" fueron las particulares palabras que, muy a su estilo, pretendían despedirse de los que durante tanto tiempo le apoyaron, y siempre tuvo un reconocimiento especial hacia la que estuvo con él hasta el final: su pareja Nerea.

"Solo puedo daros las gracias por todo lo que estáis escribiendo", escribía LaNenahBrugal (como firma en redes) cuando agradecía públicamente las condolencias y dando mensajes positivos dentro de la espantosa pérdida que sufrió hace unos meses. "Estoy muy feliz de saber que Carlos supo transmitir su luz aunque fuese a través de una pantalla".

Con dos millones y medio de seguidores en su faceta tiktoker, ha querido variar un poco su mensaje (que no su agradecimiento) para aconsejar sobre indiscreciones que dice haber recibido. Lo hace de buen rollo y en tono didáctico, siempre bajo su punto de vista, diciendo las cosas que le hirieron de cierta manera durante el luto.

"ESTÁ EN UN LUGAR MEJOR"

Aunque comprende las raíces religiosas del dicho, considera que no es apropiado porque "lo mejor es que estuviera con los suyos". Con todo, es de lo que menos le molesta dentro de la condolencias "fuera de lugar".

"PARECE QUE YA LO HAS SUPERADO"

"Bajo mi punto de vista, es algo que no se puede superar", y aunque sea una impresión personal, lo mejor es no compartirla con la persona a la que va dirigida porque crea sentimientos encontrados. "Es solo que intentamos llevarlo de la mejor manera".

"NO SÉ QUÉ HARÍA SI ME HUBIERA PASADO A MÍ"

Es la frase que más ampollas levanta para la tiktoker: "¿Qué estás pretendiendo decirme con esto? Si me estás diciendo que qué fuerte soy, no me ayuda en ningún sentido". Incluso haciendo el vídeo y escuchando sus palabras da muestras de entereza, y con todo se nota en su voz, a punto de quebrarse, de que "lo que lleva por dentro solo lo sabe una misma".