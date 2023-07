¿Qué ha pasado entre los hermanos Buyer y Gerard Romero? Saltan chispas en la Kings League

Aunque la mayoría de los presidentes de la Kings League suelen mantener una buena relación entre ellos, es inevitable que de vez en cuando aparezcan pequeños roces entre algunos, especialmente cuando existe ya una tensión previa. Esto es algo que ya ha ocurrido en diversas ocasiones y, esta vez, parece que Gerard Romero vuelve a ser el protagonista de uno de estos pequeños piques. Anteriormente los presidentes ya habían podido sentir la tensión que existía entre el catalán y Perxitaa, algo que incluso Ibaicomentó en su momento; pero, esta vez, parece que con quien han saltado chispas ha sido con los hermanos Buyer.

Esto es algo que ha ocurrido durante el último encuentro de los presidentes, donde Gerard Romero les ha mandado a callar después de que Eric le preguntara si estaba escribiendo a sus jugadores. Al parecer, existe un motivo detrás de que el presidente de Jijantes FC haya saltado tan fácilmente ante sus palabras, ya asegura que los hermanos Buyer llevan "toda la tarde atacando", y que desde que ha llegado no han dejado de molestarle.

Aun así, parece que a Eric Buyer no le ha hecho mucha gracia que le haya llamado "gilipollas" cuando le ha mandado a callar, motivo por el que ha dejado caer que está "feo insultar". Aun así, esto no ha evitado que Gerard Romero continuara, ya que no ha dudado en responder que lo que está feo es que se carguen a su mascota y que, encima, ahora le estén atacando. Además, ha asegurado que no dejan "vivir a la gente", unas palabras que ha intentado suavizar después con una pequeñarisa, algo que no parece que haya evitado que los hermanos Buyer se vieran un poco tensos frente a la reacción de Gerard Romero.

Sin duda, desde que los presidentes de xBuyer Team placaron a Maia Maia, la mascota de Jijantes FC, no han dejado de saltar chispas entre estos presidentes de la Kings League. Pero, por suerte, más allá de estos pequeños roces, parece que todos los presidentes consiguen mantener una buena relación entre ellos, por lo que estas situaciones tan solo les ayuda a avivar su espíritu competitivo.