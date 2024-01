¿Qué streamers estarán nominados a los premios ESLAND? Esta es la fecha en la que TheGrefg anunciará a los posibles ganadores

No cabe duda de que la llegada de los ESLAND es uno de los principales detonantes de polémicas dentro de la comunidad de streamers. Porque, aunque TheGrefg quería evitar que siguiera creciendo la toxicidad alrededor de estos premios, los problemas no tardaron en aparecer desde que lo anunció. Pero, por suerte, no todo son malas noticias, ya que también hay muchas personas que esperan con ganas la llegada de las nominaciones, ya que están deseando ver si su streamer favorito ha conseguido adentrarse en alguna de estas o no.

Y, aunque TheGrefg ya anunció que no iba a revelarlos hasta este 2024 para no dejar fuera ningún acontecimiento importante del año, parece que la espera no será tan larga como muchos se pensaban. Porque, tal y como ha compartido a través de las redes, este domingo, 7 de enero, a las 18 horas, finalmente revelará quiénes serán los streamers que estarán nominados en cada una de las categorías. Además, también explicarán cuáles serán loso criterios que tendrán en cuenta para valorar cada una de estas, ya que muchos tenían dudas sobre cómo escogerían a cada ganador, y qué es lo que diferencia ciertas categorías.

Por otro lado, antes de revelarlo, han querido resolver el problema que existe alrededor del presidente de México, ya que las páginas de métricas le consideran un streamer, y no saben si ellos también deberían contemplarlo dentro de las nominaciones. Tal y como ha explicado Pol, ellos se fijan en las estadísticas y no en su contenido a la hora de nominar, por lo que no incluirlo iría contra sus propias normas básicas. Pero, debido a que es un tema delicado porque se trata de política, han decidido hacer una encuesta para que lo decida la comunidad.

Aunque el tema de AMLO es como un meme dentro de la red, la realidad es que en México no es un tema tan gracioso como en otros países, algo que el propio Juan S. Guarnizo ha asegurado. Por ello, consideran que sería mejor no incluirlo, ya que podría ser un caos, y creen que hay otros streamers que se merecen más esta nominación.

Aun así, por ahora la encuesta va bastante igualada, por lo que habrá que ver qué terminan decidiendo dentro de la organización de los ESLAND. Por suerte, no habrá que esperar mucho tiempo para saber quiénes serán los nominados en cada una de las categorías, una de las partes más emocionantes de estos premios tan polémicos.