La quedada de Maeb y Misha que salió mal: tomatada, golpes y llamada a la policía

Si no estás muy metido en el universo tiktoker, es probable que los nombres de Maeb y Misha no te suenen demasiado, ya que son dos creadores de contenido que no han conseguido llamar mucho la atención fuera de la plataforma. Pero, para quienes aman el chismorreo dentro de esta red social, estas dos figuras son unas de las que han dado salseos más potentes últimamente, y ahora acaban de convertirse en uno de los fenómenos virales del día gracias a una quedada en la que todo salió mal.

Ambos decidieron reunirse con sus seguidores en un pueblo de Almería, al lado de un supermercado, y durante las horas previas a su llegada la zona se llenó de adolescentes con ganas de ver a estos curiosos iconos de TikTok España. Su llegada supuso un gran alboroto, y acabó con Maeb yendo directamente a la policía para buscar ayuda, y con Misha recibiendo chorros de tomate frito y golpes, y refugiándose en una peluquería cercana. El vídeo de la salida del local, con la cabeza cubierta, es uno de los que más risas ha arrancado en redes.

Todos estos momentos fueron, por supuesto, retransmitidos en redes, y ya hay quienes se atreven a señalar que muchas de las cosas que sucedieron estaban preparadas para generar momentos virales. Misha ha sido quien ha recibido más críticas a este respecto, ya que fue quien decidió meterse más en el meollo, al contrario que Maeb, que apenas tardó un par de minutos en analizar la situación y salir del enfrentamiento para acudir a la policía.

Sea o no un montaje, lo cierto es que sus nombres se han colado en las tendencias de todas las redes, y gracias a esto han tenido uno de los momentos más virales de su historia como influencers. ¡Y poca duda cabe de que gracias a ello tendrán mucho de lo que hablar durante varios días más!