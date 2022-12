El Rewind Hispano se convierte en una fiesta (literal)

Caminar por el centro de Madrid en navidades nunca ha sido fácil, pero si en la plaza de Callao metes a unos cuantos youtubers la tarea se vuelve imposible. Anoche fuimos de los pocos privilegiados que pudimos asistir a la premiere del teaser del Making Of del Rewind (real), y los miles de personas que se juntaron en la puerta de los cines hicieron casi imposible acceder al recinto.

Como redactor en Flooxer Now, sabes que vas a tener una jornada raruna si te encuentras a Jordi ENP más perdido que una brújula en una lavadora, y le dices por dónde tiene que pasar pensando que a ti te harán paso igual. Todos los accesos al evento estaban colapsados y la policía tuvo que escoltar a los invitados para que no se armara un tumulto mayor.

Tal es el hype que levanta la creación de Alec Hernández, que por un milagro pudo pasar casi desapercibido hasta el photocall, repleto de celebridades interneteras (Jordi ENP, no lo olvides, es también youtuber) así como de colegas de toda la vida y familiares del valenciano.

El exclusivo bolo estaba lleno de gente en traje y vestidos, por lo que mi jersey de Street Fighter navideño llamaba lo bastante la atención como para que Kidi o Mister Jägger se me acercaran a decir "cómo mola". Estaban en la zona VIP reservada a los, ejem, VIP, claro, donde las cervezas cortesía de Mahou y las hamburguesas de Fitzgerald (quizá las más influencers del momento) bañaban el visionado especial.

Fue para mostrar en pantalla enorme lo que se había estrenado el día anterior con mucho éxito, y ya de paso hacer un adelanto del Making Of (que patrocina Mahou y se estrenará "hoy o mañana") con tomas falsas y anécdotas del rodaje. "Si a mi yo del pasado le digo dónde estoy, me hubiera dado un patatús", decía Óscar Parra, guionista del Rewind y amigo íntimo de Alecmolon.

Era el director quien recordaba que "en 2018 le dije en el recreo, comiendo un bocata, por qué no hacemos un Rewind", y pocos días después estaban "grabando en una fábrica abandonada" con poquísimos recursos. Aquel vídeo sumó más de nueve millones de reproducciones, y fue el pistoletazo de una saga que va por su quinta entrega.

Entre agradecimientos a sus patrocinadores y colaboradores, destacó el compromiso de sus colaboradores con un ejemplo flipante: "Un miembro del equipo se perdió la nochebuena para ir a Malta a renderizar una parte del Rewind que no había quedado perfecta, porque era en Malta donde tenía su estudio". Toma ya.

Jägger subió al escenario para confesar que no lo había visto en YouTube para hacerlo en la gran pantalla, y se mostró claramente impresionado. Jordi ENP también acompañó en el evento pese a no aparecer este año ("el próximo no me lo pierdo"), y la fiesta cambió la sala de cine por el Lula Club, propiedad de Íñigo Onieva y apenas a 50 metros de la proyección. Se podría resumir la postfiesta como lo que dicen en uno de sus destinos favoritos: "Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas".