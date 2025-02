Roro habla por primera vez sobre el acoso que sufre fuera de internet

Roro, una de las tiktokers más virales del momento, ha hablado por primera vez sobre el acoso que sufre fuera de las redes sociales. En una reciente entrevista con Ac2ality, la influencer confesó que lleva tiempo enfrentándose a situaciones muy complicadas, pero que nunca antes se había atrevido a contarlo.

Durante la conversación, Roro relató un episodio especialmente duro que vivió en Málaga cuando visitaba a una amiga. "Ella subió una storie conmigo en una foto y cuando yo ya estaba de camino a Madrid, me escribió y me dijo que le habían rayado el coche a su madre", explicó. La situación no se quedó ahí: además de los daños en el vehículo, alguien había escrito en grande Roro nazi en las puertas del coche.

La tiktoker no ocultó su frustración al recordar lo sucedido. "Que tú me hagas daño a mí, lo puedo llegar a entender porque me odias, porque no te gusto… Eso lo respeto. Pero que le hagas daño a terceros que no tienen nada que ver conmigo y que no han hecho daño a nadie... no entiendo nada", expresó en la entrevista.

Desde que alcanzó la fama en redes, Roro ha sido objeto de duras críticas, pero hasta ahora nunca había hablado del acoso que sufre en su día a día. Su testimonio ha generado un gran impacto en redes sociales, donde muchos de sus seguidores han mostrado su apoyo y han condenado este tipo de ataques.

Este caso pone sobre la mesa el lado más oscuro de la exposición mediática y la línea que separa las críticas en internet de situaciones que traspasan los límites y afectan a la vida personal de los creadores de contenido.