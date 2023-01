El fandom de Rubius felicita al streamer por hablar de la bisexualidad de forma abierta

Twitch es, probablemente, la plataforma en la que menos referentes LGTB se pueden encontrar; o que, al menos, manifiesten su pertenencia al colectivo de forma abierta. Son muchos los espectadores y creadores que siguen teniendo prejuicios negativos al respecto, y es por eso que hablar con naturalidad sobre el asunto puede considerarse un gran avance para la comunidad. Rubius mencionó unas cuantas veces el tema durante su último stream, mientras conversaba con algunos de sus compañeros en pleno directo. Este hecho ha alegrado mucho a los fans más clásicos del streamer.

Rubius nunca ha sido una persona que se exprese con mucha seriedad, y es probablemente por eso por lo que sus compañeros interpretaron que estaba hablando en broma. La forma en la que le insistieron sobre las palabras exactas que había pronunciado hace pensar que muchos de estos grandes creadores todavía están lejos de naturalizar que uno de sus colegas pueda no ser heterosexual. ¡Y eso que son unos cuantos, así que por estadística está claro que alguno tiene que haber!

Lo cierto es que poco importa si Rubius estaba hablando o no en serio, ya que su sexualidad es algo que le pertenece solo a él y no tiene por qué dar explicaciones al respecto. Pero el hecho de que muchos de sus compis parezcan entrar en pánico ante la mención de una posible bisexualidad revela que todavía queda mucho por avanzar en esta plataforma. Mientras tanto, los fans de Rubius se han alegrado mucho en redes por su decisión de hablar del asunto varias veces en su último stream, ya que contribuye a que otros puedan sentirse cómodos al hablar de esos mismos temas. ¡Ojalá que no quede en una anécdota y sea cada vez una conversación más natural para todos los streamers!