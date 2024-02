Rubius explica si irá a los premios ESLAND después de que TheGrefg cumpliera con sus condiciones

Si hay algo que está deseando saber la comunidad es quiénes serán los streamers que terminarán yendo a la gala de los ESLAND y quiénes se ausentarán. Porque, aunque hay algunos que han dado una respuesta muy clara sobre si irán o no, hay otros que han lanzado mensajes confusos a sus seguidores, como es el caso de Rubius, quien al principio se mostró muy reacio a ir, pero que luego dejó caer que existía una posibilidad de que fuera. Esto es algo que dijo después de que le donara el protagonista del clip por el que le han nominado, lo que le llevó a decirle a TheGrefg que iría si le pagaba el viaje a este seguidor y le llevaba en limusina a los premios.

Como era de imaginar, esto entusiasmó a todos los seguidores de Rubius, quienes volvieron a tener esperanzas de verle en los premios ESLAND después de que TheGrefg asegurara que iba a esforzarse por cumplir estas peticiones. Y, por lo que parece, no mentía cuando lo dijo, ya que ahora el protagonista del clip ha asegurado que el murciano ha cumplido con todas estas peticiones, por lo que podrá ir a disfrutar de los premios, algo que espera poder hacer junto a Rubius, tal y como le prometió.

Pero, por lo que parece, el que no ha cumplido su palabra ha sido Rubius, ya que después de que le preguntaran si iba a ir ahora que TheGrefg había hecho lo que le había pedido, este ha dicho que no irá. En ese momento, no solo ha recordado que no le gustan este tipo de eventos, sino que además asegura que tiene un rodaje programado para ese mismo día, por lo que incluso si quisiera no podría ir.

Esto es algo que ha decepcionado a todos los que estaban deseando verle con los otros streamers el próximo 16 de febrero. Pero, aun así, hay quienes no pierden la esperanza de que esto no sea más que una mentira para sorprenderles el día de la gala, algo que otros creen que es muy poco probable que ocurra. Por suerte, ya no queda mucho tiempo para conocer la respuesta y saber quiénes irán a la tercera gala de los ESLAND.