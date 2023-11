Rubius vs TheGrefg, la gran polémica del torneo de Fortnite OG: "No faltes el respeto, me suda la polla quién seas"

Pese a que Rubius, TheGrefg y el Escuadrón Salchichónconsiguieron solucionar sus problemas por privado días antes de celebrar el Torneo de Fortnite OG, la mecha volvió a encenderse después de que estos ganaran las dos primeras partidas del evento. Porque, aunque se quejaron de que les estaban nerfeando demasiado, terminaron demostrando que su nivel era muy superior al de los demás participantes, algo que Rubius confiesa que ya sabía que iba a pasar. Pero, como habían ganado de forma justa con las normas que se les habían puesto, no se podía hacer nada.

Aun así, todo ha terminado explotando cuando TheGrefg ha incumplido una de las normas: la que decía que no estaba permitido curarse. Esto ha provocado que este ganara la última partida y que Rubius terminada diciendo que son "niños necesitados de atención" y que empieza a pensar que es "un problema mental". Y, como era de imaginar, esto no le ha sentado nada bien a TheGrefg, quien le ha dicho que tiene que controlar sus palabras porque él no le ha faltado al respeto en ningún momento, y que hay cosas que no va a dejar pasar por mucho que sea Rubius.

Por este motivo, antes de cerrar directo ha asegurado que iba a esperar sus disculpes, algo que deja todavía más claro que no le han sentado nada bien sus palabras. Y, aunque Rubius ya se había disculpado a los pocos minutos de decir esas palabras, porque había admitido que se había calentado, parece que también ha querido disculparse por privado. Esto es algo que ha aclarado el propio TheGrefg, quien confiesa que se siente agradecido por la forma en la que Rubius ha gestionado el problema, ya que cuando le dijo lo que le había molestado, rápidamente se ofreció a hablarlo por llamada

Por suerte, pese a estos últimos roces, parece que al final ambos han conseguido solucionar todos estos problemas por privado, por lo que ambos podrán quedarse con un buen recuerdo de este torneo y dejar atrás todos estos malentendidos.