El torneo en Fortnite de Rubius provoca una bronca con TheGrefg por el nerfeo a los más pros del juego

No es la primera vez que un torneo de Fortnite da de qué hablar a la comunidad de Twitch: los dilemas a la hora de incluir a los streamers más experimentados han llevado a los creadores a tener enfrentamientos bastante sonados, como ya ocurrió no hace mucho con Agustin51 y Rubius. Ahora, este último ha vuelto a organizar un torneo en colaboración con este videojuego, y las normas que quiso imponer para que los streamers con más experiencia participasen no han gustado nada a TheGrefg y al Escuadrón Salchichón.

Vicens quiso ofrecerse para ayudar en lo posible en la organización del torneo, y Rubius aceptó su apoyo. Ambos comentaron juntos las normas que tendría la competición, que habían sido redactadas con el objetivo de equilibrar el nivel de todos los jugadores, y que los más experimentados no tuviesen tanta ventaja frente a los más novatos. Aunque Vicens se mostró de acuerdo con estas normas, decidió revelárselas a TheGrefg sin el permiso de Rubius, y él reaccionó a ellas en directo junto al resto del Escuadrón Salchichón (que incluye a TheGrefg, Vicens, Agustin y Ampeter).

La reacción que tuvieron fue bastante negativa, ya que consideraron que con tantas limitaciones para jugar no podrían divertirse. TheGrefg acabó escribiendo a la empresa desarrolladora para transmitir sus exigencias, ya que el Escuadrón Salchichón no estaba dispuesto a participar bajo esas normas. Rubius se enteró de todo esto y quiso discutirlo en directo con TheGrefg.

Aunque el debate entre ambos streamers se cerró de forma bastante cordial, es probable que esta experiencia dificulte aún más la celebración de este tipo de torneos en el futuro, ya que las tensiones entre jugadores pro y organización se han convertido en algo habitual. ¡Esperemos que mañana todos puedan disfrutar de la experiencia sin problemas!