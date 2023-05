Spreen, contra el roleo forzado en QSMP: “Si no saben respetar eso, no voy a entrar al server”

Hay ocasiones en las que la intensidad de la comunidad acaba afectando de forma negativa a los streamers, especialmente cuando hay un rol relacionado de por medio. Esto es algo que ocurre muy a menudo cuando los fans de una serie le cogen cariño a algún personaje en concreto, que es exactamente lo que ha pasado con los huevos de QSMP. Pese a que la mayoría de los participantes también se han encariñado de estos pequeños personajes, hay otros a los que no les entusiasma particularmente la idea de tener que rolear con ellos, como es el caso de Spreen.

Debido a esto, el argentino lleva ya un tiempo sin entrar al servidor de Minecraft, ya que las últimas veces que lo ha hecho los espectadores le han pedido constantemente que fuera a rolear de padre con su 'hijo' Ramón. Esto es algo que ha acabado provocando que Spreen deje de entrar a QSMP y que hasta revele que ha bloqueado la palabra en su chat para que dejen de molestarle con el tema.

La realidad es que a Spreen sí que le apetece entrar a QSMP, pero le molesta mucho entrar en el servidor y que le pidan constantemente que "vaya a hacer algo con el huevo". Esto se debe a que él sí que tiene ganas de jugar, pero no le apetece rolear. Además, ha compartido que no entiende qué es lo que está pasando con los huevos, porque el nivel de intensidad ha llegado a un punto que "ni en Tortillaland" sufrió.

Por este motivo, ha confesado que "si no saben respetar eso", no va a volver a entrar en QSMP. Pero, por suerte, su ausencia en el servidor será temporal, ya que, tal y como ha explicado, una vez se acabe el rol de los huevos volverá a entrar, porque al fin y al cabo lo único que no le apetece es tener que rolear como padre. Por tanto, por ahora habrá que esperar hasta que los huevos dejen de formar parte de QSMP para que la comunidad pueda volver a disfrutar de la presencia de Spreen en el servidor y que este conozca a los streamers brasileños que acaban de unirse.