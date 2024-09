Tensión en la Queens League: WestCol arremete contra TheGrefg por la salida de Lluna Clark

La Queens League sigue dando de qué hablar en su proceso de expansión, tanto en España como en América. Los fichajes y cambios en la presidencia de los equipos han generado más de un comentario en la comunidad, y uno de los movimientos más sonados ha sido la incorporación de Lluna Clark, expresidenta de Saiyans, al equipo femenino de West Santos, Las Santas. Este cambio ha venido acompañado de críticas y reproches, especialmente por parte de WestCol, presidente de West Santos, hacia TheGrefg, excompañero de Lluna.

Lluna Clark fue despedida de Saiyans justo antes del Mundial, una decisión que tomó TheGrefg y cuyo motivo aún no ha sido aclarado públicamente. Sin embargo, WestCol ha aprovechado el fichaje de la streamer valenciana para lanzar duras críticas contra el presidente de Saiyans. Según el streamer colombiano, TheGrefg no supo apreciar el talento de Lluna: "Él la sacó, pero no vio lo que yo sí vi en ella. Ella es nuestra presidenta, y vamos a valorar su trabajo como se merece".

La llegada de Lluna a West Santos ha sido bien recibida por la comunidad del equipo, y WestCol ha mostrado su total apoyo a la nueva presidenta de Las Santas, asegurando que confía en que ella llevará el equipo femenino a lo más alto. "Nuestra comunidad va a valorar lo que TheGrefg no supo ver", afirmó el colombiano en una reciente retransmisión en directo.

Por su parte, TheGrefg, lejos de entrar en polémicas, reaccionó con calma cuando se enteró del fichaje de Lluna por West Santos. "Ella es libre de irse a otro equipo", comentó el streamer español, aunque admitió que le alegra que no haya recalado en otro equipo de la Kings League española. Aun así, dejó la puerta abierta a un futuro enfrentamiento: "Un Saiyans-WestSantos algún día se dará, así es la vida". Así pues, este cruce de declaraciones ha reavivado la tensión entre los dos equipos y ha puesto el foco sobre el futuro de Lluna en la Queens League Américas, donde se espera que lidere a Las Santas con la confianza plena de WestCol.