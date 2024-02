TheGrefg, sobre las críticas de CrystalMolly, Caprimint y Nezumi a la organización de los ESLAND: "Hay muchas cosas que no son del todo así"

Los ESLAND siguen dando mucho de qué hablar incluso después de haber terminado la gala y entregado todos los premios. Porque, aunque finalmente consiguió llevarse a cabo sin ningún problema, no han dejado de surgir nuevas polémicas a su alrededor incluso después de que acabaran, motivo por el que TheGrefg ha optado por responder a todas estas críticas de forma directa y sincera.

Y, como era de esperar, entre las que ha tocado se encuentra una de las que más revuelo ha generado en las redes sociales: la de la mala organización que hubo alrededor de la alfombra blanca. Esto es algo sobre lo que sus presentadoras, CrystalMolly, Caprimint y Nezumi, decidieron hablar de forma muy crítica después de que Agustín51 juzgara su trabajo y la falta de preparación que tuvieron.

Por ello, TheGrefg también les ha respondido con la misma actitud, momento en el que ha asegurado que no es verdad que no les permitieron ensayar, ya que la organización les dio una lista con los invitados. Y, aunque sabe que quizás "no fue la lista más completa del mundo" sí que considera que estuvieron gran parte de ellos. Además, debido a que también llevaban pinganillo, cree que tenían el suficiente apoyo por parte de la organización, motivo por el que confiesa que a él le duele un poco que les hayan criticado por ello.

Pero, pese a que TheGrefg haya opinado sobre esto a raíz de un tuit que ha leído, en el que han resumido estas críticas, la realidad es que las tres streamers también mencionaron lo que el propio streamer ha explicado. Aun así, aunque tuvieran esta lista, las presentadoras aseguraron que se la dieron apenas unas horas antes de empezar el directo, motivo por el que no tuvieron tiempo para conocer a cada uno de los que formaban parte de esta lista. Además, también aclararon que no todas llevaban pinganillo, lo que en algunas ocasiones terminaba provocando todavía más confusión entre ellas.

Finalmente, parece que las redes tampoco han apoyado mucho la defensa de TheGrefg, especialmente porque, al mostrar la lista, muchos se han dado cuenta que esta ni si quiera les ayudaba a reconocer quién era cada persona, sino que se limitaron a proponerles algunas preguntas que podían hacerles, sin ningún tipo de contexto. Sin duda, parece que TheGrefg no ha conseguido calmar las críticas, ya que las redes siguen bastante divididas respecto a la organización que hubo alrededor de los premios ESLAND.