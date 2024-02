CrystalMolly, Caprimint y Nezumi revelan que no cobraron por presentar la alfombra de los ESLAND y critican lo mal organizada que estaba

Si la cantidad de polémicas que ha rodeado a los ESLAND antes de que se celebrara la gala ya había sorprendido a la comunidad, parece que esto no era más que la punta del iceberg. Porque, después de que se celebraran estos premios, los problemas no han dejado de crecer a su alrededor. Pero, si hay uno que ha creado especial revuelo es el que ha afectado a las presentadoras de la alfombra blanca, CrystalMolly, Caprimint y Nezumi, a quienes han criticado por la forma en la que gestionaron esta primera parte de los ESLAND.

Y, pese a que al principio todas estas críticas estaban cayendo sobre ellas, la situación ha dado un giro de 180º después de que las tres destapar todos los problemas que hubo a su alrededor y lo mal organizada que estaba la alfombra blanca. Esto es algo que ellas mismas confiesan que no iban a revelar por respeto a TheGrefg y a su equipo, pero, debido a que Agustin51 las ha criticado muy duramente por su trabajo y por no haberle reconocido cuando pasó por la alfombra, las streamers han decidido ser igual de duras con ellos.

Por este motivo, han decidido responder a todo aquello por lo que las ha criticado Agustin51, momento en el que han confesado que ellas pidieron hasta tres veces que les dieran una lista con los invitados que iban a pasar por la alfombra blanca para poder practicar. Pero, por mucho que insistieron para poder prepararse y poder darles una buena bienvenida a todos en la alfombra, al final tan solo consiguieron que les pasaran una lista incompleta por el móvil en el último momento, donde confiesan que ni si quiera aparecía Agustin51.

Pero, si esto ya ha sorprendido a muchos, parece que solo era la guinda del pastel. Porque, pese a que todos pensaban que ellas habían viajado con las mismas condiciones que los demás invitados y cobrando por su trabajo, la realidad es que no solo no les pagaron, sino que además tuvieron que alojarse en un hotel de menor categoría que el de los demás, en el que tuvieron que pagarse la comida. Además, durante el stream tampoco lograron conseguirles un paraguas o un abrigo para protegerse del frío, ya que ellas no fueron preparadas porque no estaba previsto que empeorara tanto el tiempo.

Finalmente, también ha sorprendido lo distinta que fue la experiencia de AriGameplays en México de la que han tenido CrystalMolly, Caprimint y Nezumi, ya que parece ser que la primera sí que cobró por el trabajo y, además, pudo practicar días antes de la alfombra. Esto es algo que ellas confiesan que también les ha sentado un poco mal, porque les hubiera gustado tener un poco más de apoyo por parte de la organización.

Sin duda, esta es una situación que ha sorprendido mucho a toda la comunidad, especialmente por las condiciones tan distintas que les ofrecieron a las tres presentadoras, la cual contrasta completamente con la de los demás invitados.