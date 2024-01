CrystalMolly, muy dura contra ElMillor por menospreciar su trabajo: "Ser una mierda de persona no tiene límites"

Los premios ESLAND no dejan de generar nuevos enfrentamientos dentro de la comunidad y, aunque por lo general estos suelen ocurrir entre los fandoms, parece que hay streamers que tampoco dudan a la hora de crear estas polémicas. Este es el caso de ElMillor, quien ya ha demostrado en más de una ocasión que no duda ni un segundo a la hora de criticar el trabajo de sus compañeros, algo que ha vuelto a hacer mientras valoraba a los nominados.

Porque, en lugar de limitarse a decir cuáles son los clips que más le gustan, ha preferido criticar duramente aquellos que no le gustan, como es el caso del de CrystalMolly y el de Gemita, a quienes él considera que solo han añadido por "cubrir un cupo de clip de chicas" y por "ser inclusivos". Y, como era de imaginar, esto no le ha hecho ninguna gracia a la mexicana, quien está bastante harta de que la gente no valore su trabajo y se limiten a decir que solo la incluyen por "inclusión forzada", y no porque sea una buena creadora de contenido.

Además, CrystalMolly también le ha recordado que si está nominada es porque al público sí que le pareció gracioso y decidió apoyar el clip. Por ello, considera que ElMillor debería entender que su opinión no es la única que existe en Twitch ni es más que la de nadie, por lo que el hecho de que a él no le haga reír no significa que este sea un mal clip.

Aun así, esto no le ha parecido suficiente motivo a ElMillor, motivo por el que ha decidido responder a CrystalMolly, a quien no solo ha llamado pesada, sino que también ha asegurado que el hecho de que defienda este clip le parece "un insulto a la creación de contenido". Esto ha provocado que muchas personas salgan en defensa de la mexicana, de forma que algunos streamers como Jacky han remarcado que a él sí que le gustó su clip.

Al final, cada uno vota en base a sus propios gustos y a su humor, motivo por el que todos deberían respetar el gusto de los demás, ya que por mucho que a uno algo no le haga gracia o no le guste, no existe una respuesta buena y una mala en unos premios de la comunidad.