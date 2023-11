Vivi_Streams denuncia el ataque tránsfobo por el que la han baneado de Twitch y CrystalMolly sale en su ayuda

Hace apenas unos días que las redes fueron testigos de los comentarios tránsfobos que sufrió CrystalMolly durante el torneo de Fortnite OG de Rubius y, en esta ocasión, la transfobia ha vuelto a protagonizar una nueva polémica en Twitch. Esta vez fueron varios usuarios los que atacaron a la streamer Vivi_Streams durante uno de sus directos, de forma que estuvieron reportándola y molestándola hasta que consiguieron que leyera sus nicks en voz alta. Y ese es el motivo por el que ella sospecha que han conseguido que la baneen de forma indefinida de la plataforma, ya que el nombre de usuario que tenían era un mensaje de odio que está prohibido en Twitch, por lo que, al reportarla junto a ese clip fuera de contexto, consiguieron que Twitch eliminara su canal.

Frente a esta situación, Vivi decidió pedir ayuda a través de TikTok, donde le pidió a todos los usuarios que compartieran este vídeo y etiquetaran a Twitch en todas las redes sociales, ya que con su ayuda sería más fácil que la plataforma pudiera llegar a ver su caso y que la desbanearan. Además, en este mismo TikTok confesó que en estos momentos está atravesando una situación económica muy complicada y que Twitch era su única fuente de ingresos.

Por suerte, este esfuerzo valió la pena, ya que este caso terminó llegando hasta CrystalMolly, quien no ha dudado en escribir directamente a su contacto de Twitch para ayudarla, porque, tal y como dijo, no podía aceptar "que a una hermana trans le pase esto". Y, gracias a su ayuda, Vivi ha podido recuperar su canal de Twitch, motivo por el que ha querido darle las gracias a todas las personas que difundieron su vídeo. Además, al descubrir que Molly es quien le ha ayudado a recuperarlo no ha podido evitar emocionarse y terminar llorando de agradecimiento.

Sin duda, todavía queda un largo camino por recorrer para que las personas de la comunidad trans puedan vivir de forma tranquila sin tener que preocuparse por el odio y la transfobia que continúan sufriendo. Pero, por el momento, toca celebrar que Vivi haya cerrar este problema con un final feliz y que haya podido recuperar el lugar seguro que había construido junto a su comunidad.